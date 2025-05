Chant des partisans, dépôt de gerbes et lecture de l'acte libérateur: la ville française de Reims, «centre du monde» le 7 mai 1945, a célébré mercredi les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie signée dans un établissement scolaire, un événement méconnu.

Un reconstituteur vêtu d'un uniforme de la Seconde Guerre mondiale participe à la commémoration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, à Reims, dans le nord-est de la France, où l'Allemagne nazie a signé sa capitulation initiale en 1945, le 7 mai 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

En milieu de matinée, une flamme prélevée mardi à l'Arc de triomphe à Paris quitte le lycée Roosevelt de Reims avec un cortège.

Avec ses immenses cartes des différentes zones de conflit aux murs et sa longue table noire au centre, une salle du bâtiment est restée dans le même état que dans la nuit du 6 au 7 mai 1945.

C'est dans le «Collège moderne et technique de Reims», comme s'appelait cet établissement scolaire à l'époque, que Dwight Eisenhower, le commandant suprême des forces expéditionnaires alliées en Europe occidentale, avait installé son quartier général.

Et c'est dans la salle des opérations ("war room") de ce quartier général qu'a été signée la reddition de l'Allemagne nazie.

Le 7 mai à 02h41 du matin, le document, élaboré «à l'abri du tumulte et dans le plus grand secret», fait de Reims un «berceau de la paix», rappelle le maire de la ville, Arnaud Robinet, à l'ombre du monument aux morts de la ville où s'achève le cortège.

«Le centre du monde en une nuit», une nuit «grâce (à laquelle) nous sommes encore en liberté» renchérit Patricia Mirallès, ministre française déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.

Mais la plupart des gens n'apprendront la signature du document que le lendemain. D'autant que l'acte de reddition ordonne l'arrêt des combats pour le 8 mai à 23h01.

«Il n'y avait pas eu de publicité, que du bouche-à-oreille», se souvient André Migeo, un habitant âgé de 18 ans à l'époque, qui a surtout gardé, comme souvenir de la guerre, «la fête, la joie partout» après la Libération à l'été 1944.

Fin d'un «empire de ténèbres»

Dans les jours précédant le 7 mai, la jonction des troupes américaines et soviétiques sur l'Elbe, le suicide d'Adolf Hitler et la prise de Berlin par l'Armée rouge ont sonné le glas du IIIe Reich.

Après le suicide d'Hitler le 30 avril, l'amiral Dönitz, qui lui succède à la tête du IIIe Reich, donne l'autorisation au général Alfred Jodl de signer la capitulation sans condition des forces nazies à Reims.

La reddition allemande signe «l'effondrement d'un empire de ténèbres, l'aube d'une paix si longtemps espérée (...), la première pierre d'un monde à reconstruire», a souligné Patricia Mirallès.

Devant diplomates, officiels et militaires résonne le Chant des partisans, hymne de la Résistance française, avant la lecture en français et en anglais de l'acte de reddition par des lycéens.

Cette lecture a été «le moment le plus émouvant de la cérémonie» pour Helen Patton, petite-fille du général américain George Patton, qui libéra Reims en 1944. Elle espère de la lycéenne qui a lu le texte en anglais «qu'elle s'empare de cet héritage et le fasse perdurer».

«C'est un travail de tous les jours pour se remémorer et essayer de perpétuer» la mémoire de la guerre, assure Sven Turpin-Mihailovic, 18 ans, élève en dernière année au lycée Roosevelt.

«La mémoire disparaît forcément (...) parce que la date s'éloigne de plus en plus, mais on l'apprend dès notre plus jeune âge, souligne Julie Le Bailly, autre lycéenne de 18 ans.

La cérémonie s'achève par le dépôt de plusieurs gerbes, dont une aux couleurs du drapeau allemand par la consule générale d'Allemagne à Strasbourg, Heike Thiele.

Les mémoires ont davantage retenu la date du 8 mai, jour de l'arrêt des combats et de la signature d'un nouvel acte de capitulation, à Berlin cette fois, à la demande de Staline, furieux d'une reddition en territoire contrôlé par les Américains.

Jeudi, jour férié en France, le président de la République Emmanuel Macron présidera au pied de l'Arc de triomphe, à Paris, la cérémonie de commémoration du 8-Mai.

Quant à la Russie, elle célèbre le «Jour de la victoire» le 9 mai, car le second acte de capitulation a été signé à Berlin en fin de soirée le 8... soit déjà le 9, heure de Moscou.