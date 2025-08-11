  1. Clients Privés
Découverte historique Restes du chercheur disparu en Antarctique il y a 66 ans retrouvés

ATS

11.8.2025 - 22:23

Il avait disparu en 1959 lors d'une mission en Antarctique: les restes d'un chercheur britannique ont été retrouvés cette année à la faveur de la fonte des glaces et rendus à sa famille, a révélé lundi le British Antarctic Survey (BAS).

Le jeune météorologue avait disparu en 1959 (archives).
Le jeune météorologue avait disparu en 1959 (archives).
Relaxnews

Keystone-SDA

11.08.2025, 22:23

Dennis Bell, jeune météorologue de 25 ans, était tombé dans une crevasse sur un glacier de l'Ile du roi George, plus grande île de l'archipel des Shetland du sud, le 26 juillet 1959.

Ses restes ont été retrouvés cette année par une équipe de scientifiques polonais. Ils ont refait surface au milieu de rochers, à la faveur du recul des glaces en Antarctique, a rapporté le BAS.

Après avoir rejoint la Royal Air Force pour son service militaire, Dennis Bell avait rejoint le FIDS, prédécesseur du BAS, en tant que météorologue en 1958.

Il est immédiatement affecté sur la base britannique d'Admiralty Bay sur l'île du roi George, où il doit passer deux ans.

A l'époque une douzaine d'hommes occupent la base, entourée de montagnes et d'eaux recouvertes de glace neuf mois par an.

Le 26 juillet 1959, au coeur de l'hiver austral, Dennis et trois autres hommes, accompagnés de chiens de traineaux, sortent pour mener des relevés sur un glacier.

Deuxième chute fatale

A un moment, le météorologue quitte ses skis pour aider les chiens à avancer et tombe dans une crevasse. Localisé par ses compagnons, il parvient à être hissé grâce à une corde attachée à sa ceinture, mais cette dernière cède sous le poids et le jeune homme fait une deuxième chute qui lui est fatale, selon le récit de ses collègues.

En janvier dernier, des scientifiques travaillant sur une base polonaise située sur l'île du roi George sont tombés sur ses restes et d'autres objets.

Des tests ADN, comparés à des échantillons prélevés sur le frère et la soeur de Dennis Bell, ont confirmé qu'il s'agissait bien du jeune Britannique.

Famille sous le choc

«Quand ma soeur Valerie et moi avons été informés que notre frère Dennis avait été retrouvé après 66 ans, nous étions sous le choc», a raconté David Bell, cité dans le communiqué du British Antartic Survey.

Dennis a fait partie de ceux qui ont «contribué aux débuts de l'exploration et des recherches sur l'Antarctique, dans des conditions incroyablement dures», a commenté la professeure Jane Francis, directrice du BAS.

Cette découverte «met fin à un mystère vieux de plusieurs décennies et nous rappelle les parcours humains attachés à l'histoire de la recherche en Antarctique», a-t-elle ajouté.

