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Abonnement payant Révolution chez WhatsApp : la célèbre messagerie lance une version «Plus»

Sven Ziegler

21.4.2026

WhatsApp reste gratuit mais ceux qui en veulent plus paieront à l'avenir. Avec «WhatsApp Plus», Meta teste un modèle d'abonnement optionnel avec des fonctions de personnalisation supplémentaires. En Europe, il devrait coûter environ 2,50 francs par mois. L'offre n'est pas encore disponible en Suisse.

WhatsApp va bientôt introduire une version «pro» payante.
WhatsApp va bientôt introduire une version «pro» payante.
IMAGO/imagebroker

Sven Ziegler

21.04.2026, 09:43

21.04.2026, 11:07

Meta introduit un abonnement payant pour son service de messagerie WhatsApp. Comme le rapporte le portail spécialisé dans WhatsApp WABetaInfo, «WhatsApp Plus» est une offre purement optionnelle. La version de base gratuite avec des messages, des appels vocaux et vidéo ainsi que des mises à jour de statut reste inchangée.

Ceux qui souhaitent utiliser des fonctions supplémentaires peuvent s'abonner pour environ 2,50 francs par mois. WhatsApp prévient toutefois qu'un ajustement des prix est possible avant le déploiement à grande échelle. Les utilisateurs individuels devraient en outre bénéficier d'un mois d'essai gratuit.

Plus de couleur, plus de contrôle

«WhatsApp Plus» met l'accent sur l'individualisation. Les abonnés peuvent choisir parmi 18 nouvelles couleurs d'arrière-plan qui s'étendent sur toute l'interface de l'application, ainsi que parmi 14 icônes d'application alternatives pour l'écran d'accueil, des variantes pastel sobres aux designs scintillants plus élaborés.

De plus, des packs d'autocollants exclusifs avec des effets plein écran partiellement animés sont également affichés au destinataire, même s'il ne possède pas d'abonnement, ainsi que dix sonneries supplémentaires pour chaque contact.

Pratique pour tous ceux qui ont de nombreux chats actifs : au lieu de trois, il sera désormais possible d'épingler jusqu'à 20 conversations en haut de l'aperçu. En outre, des paramètres tels que le design du chat ou les sons de notification peuvent être définis simultanément pour des groupes entiers de conversations.

Pas encore en Suisse

Actuellement, «WhatsApp Plus» se trouve encore dans une phase de test précoce et n'est disponible que pour un nombre limité d'utilisateurs de la version bêta d'Android.

L'offre n'est pas encore disponible en Suisse. Une version iOS n'a pas encore été annoncée non plus. Meta n'a pas encore communiqué la date de lancement d'un déploiement plus large, y compris en Suisse. En outre, l'abonnement ne fonctionne qu'avec l'application WhatsApp régulière, pas avec la version professionnelle.

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