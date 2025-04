(ETX Daily Up) – Chaque année, le 1er avril est une journée placée sous le signe des blagues et des sourires. En entreprise, il peut être tentant de voir l’humour comme un ingrédient positif du quotidien professionnel, capable de détendre les atmosphères tendues et de renforcer la cohésion d’équipe. Mais, si le rire peut souder des salariés, il peut aussi devenir une source de malaise – en particulier lorsqu’il est dicté par la hiérarchie.

Quand un supérieur hiérarchique multiplie les plaisanteries, ses collaborateurs se sentent fréquemment contraints de rire. courtneyk / Getty Images

ETX Studio Relax

Une étude, parue dans l’Academy of Management Journal, relayée par Business Insider, vient nuancer cette image souvent idéalisée. Elle démontre que l’humour en entreprise ne produit pas les mêmes effets selon le statut de celui ou celle qui s’y adonne. Et que dans certains cas, loin d’alléger le climat, il peut au contraire générer du malaise.

En effet, lorsqu’un manager ou un supérieur hiérarchique multiplie les plaisanteries, ses collaborateurs se sentent fréquemment contraints de rire, même s’ils n’en ont pas envie. Ce phénomène, bien connu en sociologie sous le nom de «jeu superficiel» ("surface acting», en anglais), désigne le fait de feindre des émotions que l’on ne ressent pas.

Un mécanisme qui, à force d’être répété, peut provoquer un véritable épuisement émotionnel. «Lorsque le chef raconte une blague qui n'est pas hilarante, l'employé doit décider s'il doit faire semblant de rire ou non. Cette décision demande de l'énergie, quelle qu'elle soit. S'il fait semblant de rire, c'est un travail émotionnel supplémentaire qui détourne de l'énergie du travail», explique Randall Peterson, cosignataire de l’étude, à Business Insider.

Les blagues au travail? Oui, mais avec parcimonie

Une démonstration concrète de ce phénomène a été apportée par Randall Peterson (London Business School), Xiaoran Hu (London School of Economics), ainsi que Michael Parke et Grace Simon (Université de Pennsylvanie). Ces chercheurs ont mené une expérience sur 212 volontaires, répartis en petits groupes, invités à participer à un faux cercle de discussion organisé dans une librairie. À leur arrivée, ils étaient accueillis par un acteur d’une cinquantaine d’années, présenté comme le vice-président des ventes de l’établissement.

L’acteur alternait entre deux postures: dans certains cas, il arborait une tenue formelle, se présentait avec un ton autoritaire et un nom de famille solennel. Dans d’autres, il se montrait décontracté, proche, presque complice. À intervalles réguliers, il glissait quelques traits d’humour dans ses échanges.

Résultat, plus il incarnait une figure d’autorité, plus les participants riaient… de manière appuyée, parfois artificielle. Ce réflexe de politesse n’est pas sans conséquences. Car si les rires forcés sont souvent perçus comme des signes d’adhésion, ils peuvent induire en erreur celui qui les provoque. Le supérieur hiérarchique, encouragé par les réactions de son entourage professionnel, peut être tenté de multiplier les plaisanteries, alimentant un cercle vicieux où chacun s’épuise à entretenir une ambiance factice.

À long terme, ce type de dynamique peut nuire au bien-être mental des salariés et contribuer à leur désengagement. Feindre la joie devient alors un effort émotionnel quotidien, source de stress et de lassitude.

Faut-il pour autant bannir toute forme de légèreté au bureau? Pas nécessairement. En entreprise, l’humour peut favoriser l’engagement, désamorcer des tensions ou encore faciliter la communication interne. Encore faut-il qu’il soit spontané, partagé… et bien dosé. «Il est possible de faire une overdose d'une bonne chose! Plus n'est pas toujours mieux. L'humour, c'est un peu comme la marmite: un peu suffit largement, et tout le monde n'aime pas ça», souligne Randall Peterson. En ce 1er avril, la leçon est claire: amuser ses collègues, oui. Mais à condition de ne pas les forcer à rire.