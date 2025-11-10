La multinationale pharmaceutique Roche assure avoir observé une concrétisation du critère primaire établi pour le premier des deux programmes cliniques avancés sur le médicament fénébrutinib, développé contre la sclérose en plaques, baptisé Fenhance 2.

Le géant pharmaceutique rhénan mène de front plusieurs programmes cliniques avancés sur nouveau traitement pour l'heure expérimental contre les deux formes de la sclérose en plaques. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Le fénébrutinib a par ailleurs démontré une non infériorité à l'Ocrevus (ocrélizumab) de Roche en matière de ralentissement de la forme primaire-progressive de la maladie dans le cadre du programme Fentrepid, indique un communiqué diffusé lundi.

Sans s'aventurer à ce stade sur le terrain des données quantifiées, Roche promet de détailler les résultats de ces programmes de recherche à l'occasion de prochains congrès médicaux, une fois disponibles les conclusions du volet Fenhance 1 d'ici la fin de l'an prochain.

Une bonne surprise

Le manque de détails n'empêchait pas les analystes de saluer un succès presque insoupçonné. «La nouvelle du jour constitue une bonne surprise, divers revers avec des inhibiteurs de tyrosine kinase (...) ayant refroidi les attentes pour le fénébrutinib», résume ainsi Stefan Schneider, pour Vontobel. L'expert souligne que la substance pourrait tomber à point pour succéder à l'Ocrevus à l'expiration du brevet de ce dernier, à partir de 2029, et remonte dans la foulée son objectif de cours pour le bon de jouissance à 280 francs, contre 275 francs jusqu'alors.

Son confrère Marcel Brand à la Banque cantonale de Zurich (ZKB) relève son estimation de recettes potentielles pour le fénébrutinib, au détriment de celles pour l'Ocrevus à l'horizon 2028.

Plus mesurés, les analystes de JPMorgan souligne que l'ampleur du succès pour le fénébrutinib dépendra de l'issue du troisième volet d'études cliniques, dont les résultats ne seront connus que l'an prochain. A 10h40, le bon de jouissance Roche s'appréciait de 2,0% à 273,70 francs, dans un SMI en hausse de 0,84%.