Sensation archéologique: un corps vieux de 2'500 ans retrouvé

Le corps d'un garçon vieux de 2'500 ans a été exhumé en Irlande du Nord, représentant une découverte archéologique exceptionnelle. De la peau, des ongles et peut-être même rein ont été découverts!

Le corps d'un garçon a été retrouvé en Irlande du Nord. Il a probablement vécu vers 500 avant J.-C. PSNI

La découverte d'un corps en Irlande du Nord, qui avait initialement suscité l'intervention de la police, s'est avérée être une trouvaille archéologique majeure. Selon un communiqué de la police d'Irlande du Nord jeudi, les restes d'un adolescent retrouvés dans la tourbe de la ville de Bellaghy en octobre 2023 pourraient remonter à environ 2'500 ans!

Le garçon serait mort vers 500 avant J.-C.

«Après une première enquête, nous ne pouvions pas être sûrs si les restes étaient anciens ou résultaient d'un décès récent», a déclaré l'inspecteur-détective Nikki Deehan dans le communiqué de police.

C'est pourquoi une fouille médico-légale a été entreprise pour recueillir de l'ADN en vue d'une possible enquête criminelle.

Le garçon, âgé entre 13 et 17 ans, est mort vers 500 avant J.-C., selon la datation au radiocarbone. PSNI

Mais cela s’est avéré inutile: le garçon, âgé entre 13 et 17 ans, est décédé vers 500 avant J.-C., comme l’a révélé la datation au radiocarbone.

De la peau, des ongles et peut-être un rein

Le squelette, bien préservé contrairement à d'autres découvertes dans les tourbières, comprend des parties de peau, des ongles et éventuellement un rein. La police a annoncé que «jusqu'à présent, on sait peu de choses sur les causes du décès de cette personne».

La tête du cadavre manque également. On ne sait pas encore clairement s'il a été retiré avant ou après le décès.

Le corps a été découvert sur les terres du ministère de l'Agriculture d'Irlande du Nord. PSNI

La découverte a eu lieu sur les terres du ministère de l'Agriculture. Le Département travaillera désormais avec les musées nationaux d'Irlande du Nord. Les restes y seront examinés plus en détail.