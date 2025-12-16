Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile des trésors archéologiques

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Station-musée Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile des trésors archéologiques

Basile Mermoud

16.12.2025

Derrière les portiques du métro, des vitrines exposent des cruches, lampes et autres trésors de la Rome antique: bienvenue à la station du Colisée, qui ouvre ses portes mardi après 13 ans de travaux et un défi technologique hors normes.

Contre le prix d'un simple ticket (1,5 euro), le voyageur pénètre dans un espace muséal sous-terrain, où se côtoient quelque 350 vestiges. 
Contre le prix d'un simple ticket (1,5 euro), le voyageur pénètre dans un espace muséal sous-terrain, où se côtoient quelque 350 vestiges. 
AFP

Agence France-Presse

16.12.2025, 17:38

Répartie sur quatre niveaux jusqu'à 32 mètres de profondeur au cœur de la Rome antique, la station «Colosseo-Fori Imperiali», sur la troisième ligne de la capitale italienne, trace un trait d'union entre transports modernes, archéologie et ingénierie.

Fruit d'une prouesse technique et archéologique, elle offre, outre l'interconnexion avec la ligne B, un regard inédit sur l'extraordinaire patrimoine mis au jour lors de plus d'une décennie de fouilles, qui ont à plusieurs reprises retardé les travaux.

France. Découverte exceptionnelle : un crocodile du Jurassique presque complet exhumé

FranceDécouverte exceptionnelle : un crocodile du Jurassique presque complet exhumé

Contre le prix d'un simple ticket (1,5 euro), le voyageur pénètre dans un espace muséal sous-terrain, où se côtoient quelque 350 vestiges: cruches et lampes en céramique, rare épée en bois du IIIe siècle av. J.-C, seaux en tôle de bronze, statuettes...

Les structures ont été soigneusement démontées, restaurées puis réinstallées dans un espace dédié, que le visiteur pourra admirer depuis une passerelle surélevée.
Les structures ont été soigneusement démontées, restaurées puis réinstallées dans un espace dédié, que le visiteur pourra admirer depuis une passerelle surélevée.
AFP

Un peu plus loin, des thermes privés appartenant à la «domus» (demeure) d'un riche romain, parfaitement conservés, témoignent de la richesse des quartiers de l'époque républicaine enfouis par l'empereur Néron pour la construction de sa Domus Aurea après l’incendie de Rome en 64 apr. J.-C.

Sous l'Empire romain, la cité s'est édifiée en couches successives: temples et forums étaient construits sur des fondations plus anciennes avant d'être recouverts à leur tour, créant un terrain de recherche fascinant pour les archéologues.

Fribourg. Découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans

FribourgDécouverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans

«La chose la plus importante que nous sommes parvenus à transmettre est un aperçu (...) sur la vie quotidienne», résume Elisa Cella, archéologue du Parc archéologique du Colisée.

Au niveau le plus haut de la station, une ouverture triangulaire creusée dans le sol offre même un point de vue en contre-plongée sur le majestueux amphithéâtre romain.

«Extraordinaire passé»

Saluant «un événement historique et extraordinaire» lors d'une visite inaugurale mardi, le maire de Rome Roberto Gualtieri a défendu les longs et coûteux travaux qui ont en partie paralysé la capitale italienne, compliquant les déplacements des habitants et des millions de touristes.

«Ces fouilles, ces découvertes archéologiques, ne sont pas un obstacle», a-t-il plaidé, y voyant plutôt l'occasion de mettre au jour «l'extraordinaire passé» de la ville.

Devant la complexité géologique unique de Rome, la ligne C a adopté une technique «archéologique descendante», développée spécifiquement pour les stations du centre historique: cette méthode consiste à installer des dalles intermédiaires au fur et à mesure de l'avancement des fouilles, de haut en bas, garantissant ainsi la stabilité et la continuité des structures.

Jackpot!. Il découvre un magot en or en creusant dans son jardin près de Lyon

Jackpot!Il découvre un magot en or en creusant dans son jardin près de Lyon

Egalement inaugurée mardi, la station voisine de Porta Metronia, à deux pas des Murs d'Aurélien, dévoile un vaste complexe militaire du IIe siècle après J.-C, sous l'empereur Trajan, comprenant une résidence ornée de fresques et de mosaïques.

Les structures ont été soigneusement démontées, restaurées puis réinstallées dans un espace dédié, que le visiteur pourra admirer depuis une passerelle surélevée.

Sous l'Empire romain, la cité s'est édifiée en couches successives: temples et forums étaient construits sur des fondations plus anciennes avant d'être recouverts à leur tour.
Sous l'Empire romain, la cité s'est édifiée en couches successives: temples et forums étaient construits sur des fondations plus anciennes avant d'être recouverts à leur tour.
AFP

«Rome s'est toujours construite sur elle-même. Dans certains quartiers (...), le niveau archéologique dépasse 20 mètres ; dans d’autres cas, il est plus superficiel, car certaines interventions d'urbanisme moderne ont abaissé le niveau pour rendre le terrain plat», explique Simona Morretta, responsable des fouilles et du musée de Porta Metronia.

Lancé en 2007, le chantier de la ligne C reliant le nord-est au sud-est de la ville a subi d'importants retards en raison de recours successifs d'opposants et des multiples découvertes archéologiques faites sur son parcours. Une fois achevée, elle comptera 31 stations réparties sur 29 km.

Les plus lus

Trump aurait la «personnalité d’un alcoolique», selon son éminence grise
Un avion Edelweiss retourne à la porte d'embarquement à cause de passagers récalcitrants
Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile des trésors archéologiques
Macron promet de mener la «guerre» aux narcotrafiquants
Michelle Gisin sort du silence après son terrible accident
Une Suissesse, accusée de trafic de drogue, meurt aux Philippines