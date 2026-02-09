  1. Clients Privés
Agences spatiales SpaceX revoit ses priorités : la Lune avant Mars

ATS

9.2.2026 - 06:28

Priorité à la Lune : l'entreprise spatiale privée SpaceX relègue au second plan son objectif d'envoyer des humains vers Mars afin de donner la priorité à l'établissement d'une base lunaire, a annoncé son fondateur Elon Musk dimanche.

Il est possible de construire une ville sur la Lune en moins de dix, estime Elon Musk, le patron de SpaceX (archives).
Il est possible de construire une ville sur la Lune en moins de dix, estime Elon Musk, le patron de SpaceX (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.02.2026, 06:28

09.02.2026, 07:56

«A ceux qui ne sont pas au courant: SpaceX a déjà réorienté sa stratégie vers la construction d'une ville autonome sur la Lune, car nous pouvons potentiellement y parvenir en moins de 10 ans, alors que Mars pendrait plus de 20 ans», a écrit M. Musk sur le réseau social X.

Parmi les difficultés posées par Mars, le fait qu'"il est seulement possible» d'y voyager des vaisseaux spatiaux «lorsque les planètes s'alignent, tous les 26 mois», a-t-il décrit. «Nous pouvons effectuer un lancement vers la Lune tous les 10 jours», a ajouté l'homme le plus riche au monde.

Réseaux sociaux. L'UE demande à TikTok de changer son interface trop «addictive»

Réseaux sociauxL'UE demande à TikTok de changer son interface trop «addictive»

L'accès plus facile au satellite naturel de la Terre «signifie que nous pouvons multiplier [les lancements] bien plus rapidement pour finir une ville lunaire que pour une ville martienne», a ajouté Elon Musk.

Mars dans «cinq à sept ans»

Néanmoins, SpaceX n'abandonne pas son projet pour la planète rouge et s'efforcera «de construire une ville sur Mars» et de commencer à le faire «dans environ cinq à sept ans», assure M. Musk.

L'entreprise du milliardaire est aujourd'hui un acteur incontournable du secteur spatial, grâce à ses contrats avec l'agence spatiale américaine NASA. Mais certains observateurs ont considéré que le projet d'Elon Musk en faveur d'une colonisation de Mars était trop ambitieux.

Grok dans le collimateur. Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Grok dans le collimateurCybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Ce changement d'optique aligne SpaceX avec le président américain Donald Trump, qui avait confirmé en décembre vouloir renvoyer au plus vite des Américains sur la Lune, «d'ici à 2028 dans le cadre du programme Artémis» de l'agence spatiale américaine, et reléguer Mars au second plan.

Prévue pour la mi-2027, la mission Artémis 3, prévoyant l'alunissage, devrait être reportée à nouveau. L'alunisseur développé par SpaceX n'est pas prêt, selon des experts du secteur spatial, ce qui pourrait avantager le programme spatial chinois.

