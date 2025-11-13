Un cylindre de quatre mètres de diamètre et dix mètres de longueur: voici Haven-1, le projet de l'entreprise américaine Vast, lancée dans la course effrénée pour construire la première station spatiale privée du monde.

L'irruption des lanceurs réutilisables de l’entreprise SpaceX d’Elon Musk a ouvert la voie à des projets de stations spatiales privés. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Avec un intérieur en panneaux de bois et une large coupole d'observation terrestre, Haven-1, dont le lancement est prévu en mai 2026, a été pensé pour être «confortable», explique à l'AFP en marge du Web Summit à Lisbonne, Andrew Feustel, ancien astronaute de la Nasa désormais conseiller chez Vast.

«Elle aura une durée de vie de trois ans pendant lesquels nous envisageons d'envoyer à quatre reprises une équipe de quatre personnes», poursuit M. Feustel, qui a passé plus de 200 jours dans l'espace au cours de sa carrière.

Basée en Californie, l'entreprise fondée en 2021 par le milliardaire des cryptomonnaies Jed McCaleb ambitionne à terme de remplacer la Station spatiale internationale (ISS), qui doit être mise hors service en 2030, avec Haven-2, une version plus grande de Haven-1.

Vast a des concurrents sérieux comme Axiom Space, Voyager Space, -qui travaille avec Airbus- , et l'entreprise de Jeff Bezos Blue Origin, qui collabore avec Sierra Space.

Tous espèrent décrocher une enveloppe de la Nasa, comprise entre 1 et 1,5 milliard de dollars, pour le développement de stations spatiales commerciales et qui doit être attribuée en avril 2026.

«Calendriers agressifs»

«Il y a une volonté politique. Les agences spatiales ne veulent plus avoir à gérer l'infrastructure» de l'ISS, résume à l'AFP Ugo Bonnet, directeur général du Spaceflight Institute, qui propose des formations pour les futurs astronautes de vols habités privés.

La Nasa souhaite notamment se recentrer sur ses projets de mission habitée sur la Lune et d'exploration de Mars, où elle est en compétition avec la Chine. Un vrai appel d'air pour les sociétés privées.

«Il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent avec des calendriers très agressifs», reconnaît Roberto Angelini, directeur scientifique et de l'exploration chez Thales Alenia Space.

La co-entreprise entre Thales et l'italien Leonardo construit les trois modules pressurisés de la future station d'Axiom Space, qui pourrait être opérationnelle dès 2028, et a signé un partenariat pour potentiellement collaborer à la fabrication de la station Orbital Reef de Blue Origin.

Thales Alenia Space a déjà fabriqué la moitié des modules pressurisés de l'ISS. Son défi reste toutefois «de rester compétitif en termes de prix», détaille M. Angelini. La Nasa dépense entre 3 et 4 milliards de dollars par an pour maintenir l'ISS en orbite, dont les deux tiers pour le ravitaillement.

Quel modèle économique ?

L'irruption des lanceurs réutilisables de SpaceX a toutefois bouleversé le secteur, abaissant le coût du transport et ouvrant la voie à ces projets de stations spatiales privés.

Vast prévoit ainsi d'envoyer Haven-1 en orbite avec la fusée Falcon 9 de l'entreprise d'Elon Musk, quand les astronautes «privés» d'Axiom Space voyageront à bord de sa capsule Crew Dragon.

«Il y a encore 15-20 ans, un kilogramme envoyé dans l'espace, c'était 60.000 dollars», souligne M. Bonnet. «Quand Starship, le lanceur de SpaceX, sera opérationnel en 2030, on sera à moins de 200 dollars du kilogramme», ajoute-t-il.

Malgré cela, opérer une station spatiale commerciale représentera une somme colossale. «Je ne suis pas sûre de leur rentabilité à long terme», commente à l'AFP, Béatrice Hainaut, chercheuse en politiques spatiales à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire.

Les acteurs comptent pourtant sur une demande accrue des gouvernements et du secteur privé pour générer des revenus. Vast projette ainsi que 85% des revenus de ses missions habitées viendront des agences gouvernementales et 15% de clients privés.

Il s'agit de devenir «un fournisseur de services» non seulement pour les Etats-Unis mais aussi d'autres pays souhaitant «envoyer leurs astronautes dans l'orbite terrestre basse pour s'entraîner, faire de la recherche», a détaillé Andrew Feustel. La République Tchèque et plus d'une dizaine de pays ont exprimé de l'intérêt pour collaborer avec Vast, selon lui.

Côté clients privés, loin du tourisme spatial, il envisage des instituts de recherche, des hôpitaux et des entreprises souhaitant faire des expériences ou fabriquer des produits dans l'espace. Le prix du voyage ? «Moins de 100 millions de dollars», estime M. Feustel.