  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etude de l’UNIL Sur les réseaux sociaux, les conseillers d'Etat ont un profil lisse

ATS

24.8.2025 - 09:31

Une petite base de suiveurs et des posts neutres: ce sont les conclusions qui ressortent d'une étude publiée par des chercheurs de l'UNIL sur l'utilisation des réseaux sociaux par les conseillers d'Etat.

En moyenne, les conseillers et conseillères d'Etat comptent entre 0 et 5000 abonnés sur Facebook (photo d'illustration).
En moyenne, les conseillers et conseillères d'Etat comptent entre 0 et 5000 abonnés sur Facebook (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

24.08.2025, 09:31

24.08.2025, 09:35

Facebook est le réseau social où les ministres ont le plus d'abonnés, selon les chercheurs de l'Institut de hautes études en administration publique de l'Université de Lausanne (UNIL). La majorité d'entre eux compte entre 0 et 5000 «followers». Quelques cas isolés comme l'UDC zurichoise Natalie Rickli (27'499) ou le PS valaisan Mathias Reynard (12'193) dépassent ce seuil.

Sur Instagram, le total d'abonnés des ministres est inférieur à 5000 en moyenne. Quant à X, la plupart des conseillers d'Etat ne possèdent pas de compte.

La grande majorité des publications des ministres peuvent être classées comme neutre et la plupart des posts ne présentent pas ou peu de caractère politique. Les profils de 154 élus cantonaux ont été étudiés du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 pour cette étude.

Les plus lus

«Jamais un président américain ne s'était laissé traiter de la sorte» : Trump se serait senti humilié par Karin Keller-Sutter
Sans les moustiques, il n'y aurait pas de chocolat
Leur père est-il coupable? Le mystère d’un triple meurtre de 1941 déchire un frère et une sœur
Indonésie : la danse virale d’un enfant fait bondir l’affluence à une course traditionnelle
Barcelone frôle la correctionnelle mais triomphe avec les tripes
Etats-Unis : vive polémique autour du changement de logo d’une enseigne de restaurants