  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Petits clacs» Sur Mars, des tempêtes de poussière avec des décharges électriques!

ATS

28.11.2025 - 06:37

Les tempêtes et tourbillons de poussière qui parcourent constamment la surface de la planète Mars génèrent de petites décharges électriques. Elles ont été enregistrées pour la première fois par le microphone du rover américain Perseverance.

Le véhicule Perseverance est arrivé sur Mars en février 2021 (archives).
Le véhicule Perseverance est arrivé sur Mars en février 2021 (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 06:37

28.11.2025, 06:42

Ce sont de «petits clacs» comparables à «ce que vous pouvez ressentir par temps sec quand vous touchez votre portière de voiture et qu'il y a un peu d'électricité statique», décrit Baptiste Chide, chercheur CNRS à l'institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse.

Ces décharges «très faibles en énergie» sont présentes «absolument tout le temps et partout» sur Mars et leur l'impact est loin d'être négligeable, poursuit le planétologue. Leur détection a donné lieu à une étude menée par une équipe internationale et publiée dans la revue Nature, à laquelle il a participé avec d'autres scientifiques français.

Ces décharges proviennent du frottement des minuscules grains de poussière entre eux. Ils se chargent en électrons, puis libèrent leurs charges sous forme d'arcs électriques longs de quelques centimètres, accompagnés d'ondes de choc audibles.

Climat encore méconnu

Sur la Terre, les tempêtes et tourbillons de poussière ("dust devils") dans les zones désertiques génèrent aussi des champs électriques. Mais l'électrification des particules aboutit rarement à de réelles décharges.

Sur Mars, «à cause de la pression qui est très basse et de la composition de l'atmosphère, la quantité de charges à accumuler pour générer une décharge est beaucoup plus faible», explique M. Chide.

La confirmation de ce mécanisme, qui facilite le soulèvement des poussières, est un pas de plus dans la compréhension du climat martien, encore largement méconnu.

C'est un peu comme le cycle de l'eau sur terre. On sait en effet que «c'est la poussière qui pilote le climat martien» avec, par exemple, une «saison des tempêtes de poussières qui va commencer d'ici à la fin de l'année», souligne le chercheur.

En accélérant certaines réactions chimiques dans l'atmosphère, ces décharges pourraient aussi conduire à la production de substances hautement oxydantes, qui, en condensant, seraient capables de détruire les molécules organiques – éléments constitutifs de la vie – à la surface de Mars. Cela pourrait aussi expliquer la disparition étonnamment rapide du méthane, un sujet de débat scientifique depuis plusieurs années.

Les plus lus

Voici le podium des plus grosses fortunes de Suisse
Casse du Louvre: les profils étonnants du commando dévoilés
Marco Odermatt s’impose et empêche un triomphe de l’Autriche !
Washington: une soldate est morte, l'autre lutte pour sa vie
Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et fromage pour 2026
Venezuela: Trump veut traquer les trafiquants de drogue «sur terre»