Variant dominant Swissmedic approuve le vaccin mis à jour de Moderna contre le Covid

ATS

11.8.2025 - 17:48

Swissmedic a accordé à une autorisation de mise sur le marché complète à l'entreprise pharmaceutique Moderna pour son vaccin mis à jour contre le Covid-19. Le traitement est désormais adapté au variant LP.8.1 qui est actuellement dominant.

Le vaccin sera disponible en seringue préremplie et déjà prêt à l'emploi en Suisse (photo d'archive).
Le vaccin sera disponible en seringue préremplie et déjà prêt à l'emploi en Suisse (photo d'archive).
Keystone

Keystone-SDA

11.08.2025, 17:48

Le vaccin sera disponible en seringue préremplie et déjà prêt à l'emploi en Suisse, indique lundi Moderna dans un communiqué. La firme précise que l'autorisation se fonde sur des données de fabrication ainsi que sur des données cliniques, non cliniques et de vie réelle déjà disponibles. Ces dernières «attestent de l’efficacité et de la sécurité des vaccins à ARNm contre le Covid-19».

La Suisse recommande aux personnes à risques de se faire vacciner contre le Covid en automne et en hiver, selon le plan de vaccination 2025 établi par l'Office fédéral de la santé publique. Cela comprend notamment les personnes âgées de 65 ans ainsi les personnes âgées de 16 ans et plus atteintes de maladies préexistantes ou encore les femmes enceintes.

Moderna précise que le remboursement de la vaccination contre le Covid-19 par l'assurance maladie sera ajusté pour inclure son nouveau vaccin.

En Suisse, la vaccination contre le Covid-19 est actuellement recommandée pour les personnes présentant un risque accru de développer une forme grave de la maladie, a précisé l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à Keystone-ATS. Cela concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que certains groupes à risque, notamment les personnes âgées de 16 ans et plus souffrant de maladies préexistantes, les personnes âgées de 16 ans et plus atteintes de trisomie 21 et les femmes enceintes.

Selon l'OFSP, la vaccination contre le Covid-19 est remboursée dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire pour les personnes présentant un risque accru de développer une forme grave de Covid-19. C'est notamment le cas des personnes âgées de 65 ans et plus, des femmes enceintes et des personnes âgées de 6 mois et plus présentant une insuffisance immunitaire grave.

