  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un événement attendu» Un 1er cas d'infection par le virus du Nil occidental détecté au Tessin

ATS

4.12.2025 - 10:51

Pour la première fois en Suisse, un cas d'infection par le virus du Nil occidental a été détecté au Tessin. Selon les autorités, il n'y a pas de risque pour la population, car la saison des moustiques est terminée et le virus ne se transmet pas d'humain à humain.

Les moustiques tigres peuvent notamment transmettre le virus du Nil occidental.
Les moustiques tigres peuvent notamment transmettre le virus du Nil occidental.
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 10:51

04.12.2025, 11:18

Il s'agit d'un «événement attendu», a précisé jeudi le Département tessinois de la santé et des affaires sociales.

Le virus avait déjà été détecté chez des moustiques surveillés par la Haute école spécialisée du Tessin (Supsi). De plus, sa propagation dans le nord-est de l'Italie était connue. Le Tessin se préparait depuis un certain temps à ce premier cas de virus du Nil occidental.

Les plus lus

Voilà pourquoi la Jungfrau figure sur la liste des 8 lieux à ne pas visiter en 2026
Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie
«Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige»
Le choix surprenant de Kate pour accueillir le président allemand
Visas, matches déplacés... Donald Trump bouleverse l'organisation
Clap de fin pour GiFi en Suisse, l'incertitude règne chez les employés