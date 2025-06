Le Département des sciences de la Terre de l'Université de Genève (UNIGE) propose de tout savoir sur les volcans. Son exposition «Le feu de la Terre, une aventure humaine» emmène le public dans une «volcano box» pour ressentir une éruption. A voir jusqu'au 28 septembre.

Le Département des sciences de la Terre de l'Université de Genève a monté une exposition pour tout savoir sur les volcans (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'exposition se penche sur le fonctionnement des volcans, des signes avant-coureurs à la puissance d'une éruption en passant par l'estimation de ses effets et la transmission des savoirs sur ces géants de feu. Elle proposera de visualiser les tailles des éruptions, de comparer la texture des roches ou encore d'observer les différents phénomènes volcaniques, indique l'UNIGE.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre des recherches menées par le Département des sciences de la Terre et plus particulièrement par l'équipe de volcanologie physique et des risques géologiques. Des visites guidées et des animations sont organisées.

www.unige.ch