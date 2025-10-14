  1. Clients Privés
Formation continue Très demandé, un nouveau brevet fédéral sur l'IA voit le jour

ATS

14.10.2025 - 10:19

La Confédération a donné son feu vert au nouveau brevet fédéral d'"AI business specialist». Ce diplôme sur l'intelligence artificielle (IA) est développé conjointement par ICT-Formation professionnelle Suisse et le monde économique.

Les futurs AI Business Specialists avec brevet fédéral auront notamment pour mission d'intégrer des solutions IA dans les processus métier.

Imago

Keystone-SDA

14.10.2025, 10:19

Le premier examen professionnel de ce nouveau brevet fédéral est prévu à l'automne 2026, écrit mardi dans un communiqué ICT-Formation professionnelle Suisse, l’organisation nationale du monde du travail dans les technologies de l’information et de la communication. Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a approuvé le règlement d’examen et les directives y afférentes, précise-t-elle.

Un portail dédié est déjà en place pour gérer les admissions à ce nouveau cursus. Une admission au brevet sans certificat fédéral de capacité (CFC) dans les technologies de l'information et de la communication est possible.

Forte demande

«Si l’on considère les nouvelles formations continues, la demande pour cet examen professionnel est supérieure à la moyenne», déclare Dietmar Eglseder, chef de projet et responsable de la formation professionnelle supérieure chez ICT-Formation professionnelle Suisse.

En mai 2024, l'organisation a réalisé une analyse du champ professionnel auprès de plusieurs entreprises. Les résultats ont alors montré qu'il était «nécessaire et urgent» d’introduire un titre formel de formation continue au vu de la forte demande sur le marché du travail. Le projet de formation a alors été lancé en collaboration avec des représentants de l’économie suisse et avec le soutien financier du géant mondial des télécommunications, la société chinoise Huawei.

Les futurs AI Business Specialists avec brevet fédéral auront notamment pour mission d'intégrer des solutions IA dans les processus métier. Ils devront notamment définir les bases stratégiques, d’analyser les possibilités d’application, de développer des solutions viables et d’accompagner l’ensemble du cycle de vie des projets.

