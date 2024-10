L'alcool est un poison cellulaire - et peut endommager différents organes. Le cœur peut également en subir les conséquences, même chez les jeunes en pleine forme. C'est ce que démontre une nouvelle étude munichoise.

Une consommation excessive d'alcool peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. dpa (Symbolbild)

Les scientifiques mettent en garde depuis longtemps: une consommation excessive d'alcool peut être nocive pour le cœur. Une nouvelle étude munichoise montre désormais que la consommation excessive d'alcool peut également avoir un effet inquiétant sur le cœur des jeunes en bonne santé. Des arythmies cardiaques ont été découvertes chez plusieurs fêtards.

«Des arythmies cliniquement significatives sont apparues chez plus de cinq pour cent des participants par ailleurs en bonne santé, et ce principalement pendant la phase de récupération», résume Moritz Sinner, de l'équipe de recherche de la clinique médicale et polyclinique I de la «LMU Klinikum», en présentant les résultats. «D'un point de vue cardiologique, notre étude fournit un autre effet négatif de la consommation excessive aiguë d'alcool sur la santé».

Les chercheurs ont évalué les données de plus de 200 jeunes hommes et femmes qui sortent régulièrement pour consommer plusieurs boissons alcoolisées. Au cours de l'étude, ils présentaient des pics d'alcoolémie allant jusqu'à 2,5 pour mille. Les résultats de l'étude MunichBREW-II ont été publiés dans la revue spécialisée «European Heart Journal».

Die „MunichBREW II-Studie“ zeigt: Exzessiver Alkoholkonsum kann selbst bei jungen, gesunden Menschen zu gefährlichen #Herzrhythmusstörungen führen. Ergebnisse jetzt im European Heart Journal veröffentlicht. #lmumedizin #ehj https://t.co/90oQup4XoD pic.twitter.com/mZvkPAdRSY — LMU Klinikum München (@LMU_Uniklinikum) October 4, 2024

Le rythme cardiaque des participants à l'étude a été surveillé pendant 48 heures à l'aide d'un ECG. Les chercheurs ont notamment fait la distinction entre la valeur initiale avant de boire, la phase de consommation et la phase de récupération. Il y avait en outre deux phases de contrôle. L'apport d'alcool pendant la phase de consommation a entraîné un pouls de plus en plus rapide, à plus de 100 battements par minute.

Incertitude sur les risques à long terme

Il semble que l'alcool puisse intervenir profondément dans les processus cardiaques, concluent les chercheurs. Les effets nocifs à long terme des troubles du rythme dus à l'alcool sur la santé cardiaque font l'objet de recherches supplémentaires.

En 2015 déjà, l'équipe de la clinique médicale et polyclinique I de l'hôpital LMU avait lancé l'étude MunichBREW-I lors de l'Oktoberfest de Munich. À l'époque, les médecins autour de Sinner et Stefan Brunner avaient déjà établi un lien entre la consommation excessive d'alcool et les troubles du rythme cardiaque, mais ils n'avaient étudié qu'un instantané de l'électrocardiogramme (ECG).

D'autres recherches démontrent également des effets négatifs sur le cœur. Une étude publiée il y a quelques années par le Centre universitaire cardiovasculaire de la Clinique universitaire de Hambourg-Eppendorf (UKE) a démontré que même de petites quantités d'alcool consommées régulièrement peuvent déclencher la fibrillation auriculaire - et ce même chez des personnes en bonne santé sans antécédents médicaux.

