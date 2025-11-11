  1. Clients Privés
«Lucifer» Un animal effrayant découvert en Australie

Gregoire Galley

11.11.2025

Au tableau des animaux effrayants, l'Australie comptait déjà les serpents, les araignées, les requins... Elle peut désormais ajouter l'abeille «lucifer», dotée de petites «cornes» diaboliques, dont des chercheurs ont annoncé mardi la découverte.

Agence France-Presse

11.11.2025, 07:49

11.11.2025, 09:18

Cette espèce, baptisée Megachile (Hackeriapis) lucifer, a été découverte dans le vaste Etat d'Australie-Occidentale, a annoncé mardi l'Université Curtin, située à Perth.

Alors qu'elle étudiait une fleur sauvage en voie de disparition, Kit Prendergast, de la faculté des sciences moléculaires et de la vie de l'université, a découvert cette abeille, immédiatement attirée par son apparence inédite. «La femelle avait d'incroyables petites cornes sur le visage», a-t-elle déclaré dans la publication de l'université.

Fan de la série télévisée «Lucifer» qu'elle regardait sur Netflix, la scientifique a estimé que ce nom convenait parfaitement à l'apparence diabolique qui caractérise cette abeille.

«C'est le premier nouveau membre de ce groupe d'abeilles à être décrit depuis plus de 20 ans, ce qui montre combien de vie nous avons encore à découvrir, y compris dans des zones menacées par l'exploitation minière, comme les Goldfields» où elle a été découverte, a déclaré Mme Prendergast.

«Ecosystèmes menacés»

La spécialiste espère que cette découverte puisse sensibiliser aux nombreuses espèces encore inconnues qui pourraient exister dans ces zones.

«Comme la nouvelle espèce a été découverte dans la même zone que la fleur sauvage en voie de disparition, les deux pourraient être menacées par la perturbation de leur habitat et d’autres processus comme le changement climatique», a-t-elle mis en garde.

«De nombreuses sociétés minières ne recensent toujours pas les abeilles indigènes, ce qui signifie que nous passons peut-être à côté d'espèces, notamment celles qui jouent un rôle crucial dans la préservation des plantes et des écosystèmes menacés. Nous risquons de les perdre avant même de connaître leur existence», déplore-t-elle.

Presque toutes les plantes à fleurs dépendent des pollinisateurs sauvages, en particulier des abeilles, mais la perte d'habitat et le changement climatique entraînent la disparition de nombreuses espèces vitales.

