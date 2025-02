Un corps céleste de 25 kilomètres de diamètre s'est écrasé sur la Lune avec une force énorme, laissant derrière lui des traces encore visibles aujourd'hui. Pour la Nasa, le lieu de l'impact est une bonne nouvelle.

Il y a des milliards d'années, l'impact d'un astéroïde a laissé deux énormes ravins sur la face de la Lune opposée à la Terre. Des chercheurs américains et britanniques sont parvenus à cette conclusion en analysant les photos et les données de la sonde lunaire Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la Nasa.

Ils ont cartographié la zone d'impact et calculé le trajet des débris qui ont provoqué ces canyons il y a environ 3,8 milliards d'années. Les scientifiques ont publié les résultats de leur travail dans la revue «Nature Communications», parue mardi.

Deux gorges de la taille du Grand Canyon!

«C'était un processus géologique très violent, très dramatique», a déclaré l'auteur principal David Kring du Lunar and Planetary Institute de Houston. Selon les recherches, la roche spatiale a survolé le pôle sud de la Lune avant de s'écraser.

Il en a résulté un énorme bassin et un flot de roches qui se sont écrasées sur la Lune à une vitesse de près d'un kilomètre par seconde. En seulement dix minutes, les débris ont creusé deux gorges de la taille du Grand Canyon dans l'État américain de l'Arizona.

Kring et son équipe estiment que l'astéroïde avait un diamètre de 25 kilomètres. L'énergie nécessaire pour créer les deux canyons était probablement plus de 130 fois supérieure au stock actuel d'armes nucléaires dans le monde. La plus grande partie des débris éjectés a été projetée loin du pôle sud de la Lune, comme l'a expliqué Kring.

Une bonne nouvelle pour la Nasa

C'est une bonne nouvelle pour les scientifiques et pour la Nasa, l'agence spatiale américaine, qui souhaite faire atterrir des astronautes au pôle sud, sur la face de la Lune tournée vers la Terre. Celle-ci n'a pas été touchée par l'impact et on y trouve donc des roches plus anciennes dans leur état d'origine. Ces roches plus anciennes peuvent contribuer à éclairer non seulement les origines de la Lune, mais aussi celles de la Terre.

Kring a déclaré qu'il n'était pas clair si les deux canyons étaient en permanence dans l'ombre comme certains des cratères du pôle sud de la Lune. «C'est quelque chose que nous allons certainement étudier à nouveau», a-t-il déclaré. Dans les zones constamment ombragées de la Lune, on suppose que de grandes quantités de glace pourraient être transformées en carburant de fusée et en eau potable par les futurs visiteurs de la Lune.

Le programme «Artemis» de la Nasa, qui succède au programme «Apollo», doit amener des astronautes sur la Lune au cours de cette décennie. Le plan prévoit d'envoyer des astronautes autour de la Lune l'année prochaine et, environ un an plus tard, de faire atterrir des hommes sur la Lune pour la première fois depuis les missions «Apollo».