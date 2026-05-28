  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etabli grâce à l'IA Un atlas des protéines pour faire avancer la recherche biomédicale

ATS

28.5.2026 - 07:40

L'organisation Biohub, fondée par le patron de Meta (Facebook, Instagram) Mark Zuckerberg et son épouse médecin Priscilla Chan, a dévoilé mercredi un large atlas de protéines destiné à accélérer le développement de nouveaux traitements contre diverses maladies, dont des cancers. Il a été établi grâce à l'IA.

L'organisation Biohub, fondée par le patron de Meta (Facebook, Instagram) Mark Zuckerberg et son épouse médecin Priscilla Chan, a dévoilé mercredi un large atlas de protéines destiné à accélérer le développement de nouveaux traitements contre diverses maladies, dont des cancers. Il a été établi grâce à l'IA.
L'organisation Biohub, fondée par le patron de Meta (Facebook, Instagram) Mark Zuckerberg et son épouse médecin Priscilla Chan, a dévoilé mercredi un large atlas de protéines destiné à accélérer le développement de nouveaux traitements contre diverses maladies, dont des cancers. Il a été établi grâce à l'IA.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.05.2026, 07:40

Conçu comme une sorte de moteur de recherche, ce modèle permet de prédire, concevoir ou découvrir des protéines, qui sont de grosses molécules assurant des fonctions variées au sein des organismes, et faire ainsi gagner des mois voire des années aux chercheurs, assure Biohub.

Accessible en ligne, il est proposé gratuitement à des laboratoires du monde entier pour faciliter le développement de nouveaux traitements, a précisé cette organisation de recherche à but non lucratif.

«Les protéines sont le moteur de la vie. Des milliards de leurs séquences ont été répertoriées, mais la biologie qui sous-tend la plupart d'entre elles reste encore inconnue. Aujourd'hui, nous dévoilons un modèle qui va changer cela», a déclaré Alex Rives, responsable scientifique de Biohub dans une vidéo.

En «quelques jours»

Cette initiative technologique est la dernière tentative en date pour révolutionner la recherche biomédicale grâce à l'intelligence artificielle (IA). Avant Biohub, la société Google DeepMind avait mis à jour un autre atlas, plus réduit, de protéines.

En se basant sur l'analyse d'environ 2,8 milliards de séquences génétiques issues de l'ensemble du vivant, le modèle de Biohub a permis aux chercheurs de la fondation de créer des molécules à visée thérapeutique en «quelques jours», contre des mois ou des années actuellement.

Une fois créées et testées en laboratoire, une grande partie de ces molécules fonctionnaient comme prédit, précise également l'entreprise. «D'autres scientifiques sont impressionnés par les résultats», rapporte la revue scientifique Nature.

Cette expérimentation a été décrite dans une étude mise en ligne mercredi, mais qui doit encore faire l'objet d'un examen critique par des scientifiques extérieurs.

Cet atlas pourrait notamment permettre d'accélérer la découverte de molécules efficaces contre certains cancers ou maladies auto-immunes, espère l'organisation.

Les plus lus

«La pièce avait commencé depuis quinze minutes...» – Incident au théâtre avec Bruel
Une compagnie annule toutes les liaisons de la Suisse vers ce haut-lieu de vacances
Blatten: où sont passés les 30 millions versés à la commune ?
Agression sexuelle : face à Trump, cette femme est au coeur du tumulte
Les Etats-Unis frappent l'Iran qui vise une base américaine
«J’étais terrifiée» - Jill Biden évoque la prestation désastreuse de son mari