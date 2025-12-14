Les éoliennes représentent un danger mortel pour les chauves-souris, mais une étude indique qu'une utilisation ciblée du balisage aéronautique signalant ces sources d'énergie renouvelable assurerait dans le même temps sérénité à ces mammifères et sécurité aux aéronefs.

Les éoliennes représentent un danger mortel pour les chauves-souris (archives). Keystone/DPA/A3542/_KARL-JOSEF HILDENBRAND

Chaque année en Allemagne, «200'000 chauves-souris sont tuées à cause des éoliennes», rappelle à l'AFP Fabien Verniest, chercheur post-doctorant au muséum national d'histoire naturelle et coauteur principal d'une étude sur les chauves-souris et les éoliennes, publiée mercredi dans la revue Journal of Applied Ecology.

«Les éoliennes sont une menace de deux manières. La première, la plus connue du grand public et la plus étudiée à travers la littérature scientifique, c'est le risque de collision», détaille M. Verniest. «Ce risque concerne plus particulièrement les espèces de haut vol, comme les noctules, qui évoluent à hauteur de rotor».

Les raisons qui poussent les chauves-souris à s'approcher des éoliennes restent méconnues. «Elles sont sensibles à la pollution lumineuse et nous pensons au rôle particulier du balisage aéronautique des éoliennes dans ce processus d'attraction et de répulsion», avance Fabien Verniest.

Balisage circonstancié

Les perturbations causées par les masses d'air perturbées par les éoliennes peuvent aussi leur faire croire qu'elles ont affaire à de «grands arbres, des lieux à la fois de reproduction, de repos ou même d'accouplement». Et les insectes étant également attirés par les éoliennes, les chauves-souris peuvent vouloir s'en approcher pour se nourrir.

La seconde menace touche à leur habitat, perturbé. À cause de la présence des éoliennes, «certaines chauves-souris arboricoles préfèrent s'installer dans le bâti [des maisons, des granges], plutôt que dans les arbres».

Gaëlle Larnoy, coauteure principale, et Fabien Verniest ont donc décidé de se rendre dans les parcs éoliens du nord-est de l'Allemagne pour trouver une solution. Pourquoi là? «Parce qu'à ce moment-là, en 2021, il y avait un balisage qu'on appelle circonstancié qui était testé dans un des parcs», explique Fabien Verniest.

Le balisage circonstancié est un balisage aéronautique lumineux qui, au lieu d'être activé en permanence sur l'ensemble de la nuit, est seulement activé lorsqu'un aéronef s'approche.

«Ce sont des feux qui émettent des flashes lumineux rouges de forte intensité dans toutes les directions et qui sont disposés en haut des nacelles. On les voit sur plusieurs kilomètres, nous aussi quand on roule sur l'autoroute», explique le chercheur.

Depuis lors, le balisage circonstancié est devenu obligatoire en Allemagne. En France, c'est le balisage continu qui est le seul autorisé.

Transpondeurs

«Nous avons mesuré l'activité acoustique des chauves-souris à l'aide d'un enregistreur qui capte les ultrasons. Et nous avons comparé cette activité à celles enregistrées lorsqu'il y a balisage circonstancié, balisage toute la nuit ou sur des sites témoins sans éolienne».

Les chercheurs ont établi que l'activité à proximité des éoliennes avec balisage circonstancié «était inférieure à celle mesurée au niveau des éoliennes avec un balisage en continu et similaire à celle des sites témoins sans éoliennes». Cela signifie que le balisage en continu contribue à l'attraction des chauves-souris.

«Le balisage circonstancié permet de limiter ce comportement et donc potentiellement de limiter les risques de collision», conclut le chercheur.

«Pour détecter les aéronefs qui approchent les parcs éoliens, la plupart de ces balisages circonstanciés utilisent des transpondeurs qui équipent l'ensemble des aéronefs. Et pour des raisons de sécurité évidentes, le ministère français des armées ne souhaite pas équiper ses appareils de transpondeurs», note Fabien Verniest.