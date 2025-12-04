La Niña pourrait bien venir rafraîchir les prochains mois

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) estime possible à 55% un courant froid La Niña dans les trois prochains mois. Celui-ci devrait être modéré, a affirmé jeudi l'institution à Genève.

Un courant froid est probable ces prochains mois. (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Les conditions récentes s'approchent déjà de La Niña. Le retour à une situation neutre pendant la période de janvier à mars s'établit à 65%.

La Niña s'accompagne d'effets inverses au courant chaud El Niño, considéré comme peu probable dans les prochains mois et qui lui exacerbe les sécheresses dans des territoires comme l'Australie, ainsi qu'une partie de l'Asie et du continent américain.

S'il est observé, il faut s'attendre à des sécheresses dans plusieurs régions comme une partie des continents américain, africain et asiatique, de même que dans le sud de l'Amérique du Sud. La Niña aboutit également à un refroidissement des températures des océans dans le Pacifique tropical central et oriental.

L'anticipation de ces courants permet «d'éviter des millions de dollars de pertes économiques et de sauver d'innombrables individus», selon la secrétaire générale de l'OMM Celeste Saulo.