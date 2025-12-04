La Niña pourrait bien venir rafraîchir les prochains mois

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Météo La Niña pourrait bien venir rafraîchir les prochains mois

ATS

4.12.2025 - 09:22

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) estime possible à 55% un courant froid La Niña dans les trois prochains mois. Celui-ci devrait être modéré, a affirmé jeudi l'institution à Genève.

Un courant froid est probable ces prochains mois. (image d'illustration)
Un courant froid est probable ces prochains mois. (image d'illustration)
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

04.12.2025, 09:22

Les conditions récentes s'approchent déjà de La Niña. Le retour à une situation neutre pendant la période de janvier à mars s'établit à 65%.

La Niña s'accompagne d'effets inverses au courant chaud El Niño, considéré comme peu probable dans les prochains mois et qui lui exacerbe les sécheresses dans des territoires comme l'Australie, ainsi qu'une partie de l'Asie et du continent américain.

S'il est observé, il faut s'attendre à des sécheresses dans plusieurs régions comme une partie des continents américain, africain et asiatique, de même que dans le sud de l'Amérique du Sud. La Niña aboutit également à un refroidissement des températures des océans dans le Pacifique tropical central et oriental.

L'anticipation de ces courants permet «d'éviter des millions de dollars de pertes économiques et de sauver d'innombrables individus», selon la secrétaire générale de l'OMM Celeste Saulo.

Les plus lus

Voilà pourquoi la Jungfrau figure sur la liste des 8 lieux à ne pas visiter en 2026
Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie
Le choix surprenant de Kate pour accueillir le président allemand
Visas, matches déplacés... Donald Trump bouleverse l'organisation
«Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige»
La Niña pourrait bien venir rafraîchir les prochains mois