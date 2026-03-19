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Phénomène exceptionnel Vous ne reverrez plus jamais cette lune avant 2044 ! 

ATS

19.3.2026 - 06:00

Il faudra lever les yeux vers le ciel jeudi soir en Suisse: la Lune apparaîtra sous la forme d'un croissant extrêmement fin. Ce spectacle ne se produit que tous les 18 ans.

En temps normal, le croissant de lune apparaît à droite lorsque la lune est croissante. Jeudi, on devrait le voir couché, comme une petite barque (archives).
En temps normal, le croissant de lune apparaît à droite lorsque la lune est croissante. Jeudi, on devrait le voir couché, comme une petite barque (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.03.2026, 06:00

19.03.2026, 07:29

La Lune se lèvera seulement 16,6 heures après le début de la phase de nouvelle lune. C'est assez exceptionnel, a déclaré à l'agence de presse Keystone-ATS Thomas Baer, qui écrit des articles sur l'astrologie pour le magazine Orion de la Société astronomique suisse (SAS). Seul 0,7% de la surface lunaire sera visible.

Le spectacle commencera au coucher du soleil. À Zurich, il sera visible à 18h37, à Genève, quelques minutes plus tard, alors qu'à Davos, il faudra regarder le ciel quelques minutes plus tôt. «Il ne faut pas s'attendre à ce que le mince croissant de lune saute immédiatement aux yeux jeudi soir, d'autant plus qu'après le coucher du soleil, il faut un certain temps avant que le ciel ne s'assombrisse lentement», a expliqué M. Baer. Il recommande un peu de patience pour la recherche et, bien sûr, des jumelles. La lune se retrouvera sous l'horizon à 19h28.

Petite barque

De plus, jeudi soir, la Lune se trouvera presque à la verticale au-dessus du Soleil. Elle apparaîtra donc couchée, comme une petite barque, comme on la connaît habituellement dans les régions équatoriales.

Sous nos latitudes, le croissant de lune apparaît généralement à gauche lorsque la lune est décroissante, et à droite lorsqu’elle est croissante. Une autre règle mnémotechnique compare la forme de la Lune aux parenthèses, c'est-à-dire aux caractères: parenthèse fermée «)» signifie que la Lune est croissante, parenthèse ouverte «( « qu'elle est décroissante.

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