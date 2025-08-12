  1. Clients Privés
Inconnu jusqu'ici Découverte au Chili: ce mammifère vivait au temps des dinosaures!

ATS

12.8.2025 - 06:47

Des chercheurs ont découvert en Patagonie le fossile d'un petit mammifère de la taille d'une souris qui a côtoyé les dinosaures. Il était jusqu'alors inconnu de la communauté des paléontologues.

Keystone-SDA

12.08.2025, 06:47

12.08.2025, 06:48

L'annonce de cette trouvaille a eu lieu la semaine dernière dans un article publié par la revue scientifique britannique Proceedings of the Royal Society B.

Le Yeutherium pressor pesait entre 30 et 40 grammes et vivait lors du Crétacé supérieur, il y a environ 74 millions d'années. Il s'agit du plus petit mammifère jamais identifié dans cette région sud-américaine.

Le fossile consiste en «un petit morceau de mâchoire avec une molaire et la couronne et la racine de deux autres molaires», explique à l'AFP Hans Puschel, à la tête de l'équipe de scientifiques de l'Université du Chili et du Centre de recherche chilien Millennium Nucleus.

Les chercheurs l'ont identifié dans la vallée du Rio de las Chinas, un cours d'eau de la région chilienne de Magallanes (sud), à quelque 3000 kilomètres au sud de Santiago.

Le Yeutherium pressor était selon ses découvreurs un mammifère capable de pondre des oeufs – à l'instar des ornithorynques d'aujourd'hui – et de porter ses petits dans une poche tels des kangourous ou opossums.

Le forme de ses dents suggère que son régime était composé d'aliments végétaux relativement durs.

Tout comme les dinosaures qui ont vécu à la même époque que lui, ce petit mammifère a disparu à la fin du Crétacé, il y a quelque 66 millions d'années.

