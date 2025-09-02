Un iceberg géant vieux de 39 ans fond au large de l'Antarctique

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Réchauffement des océans Un iceberg géant vieux de 39 ans fond au large de l'Antarctique

ATS

2.9.2025 - 20:02

Un iceberg géant formé en se détachant de l'Antarctique il y a 39 ans, à un moment le plus grand du monde, est en train de fondre dans des eaux devenues plus chaudes, selon les scientifiques.

ce colosse de glace baptisé A23a pesait près de 1000 milliards de tonnes et couvrait près de 4.000 km2 (archives).
ce colosse de glace baptisé A23a pesait près de 1000 milliards de tonnes et couvrait près de 4.000 km2 (archives).

Keystone-SDA

02.09.2025, 20:02

02.09.2025, 20:21

En début d'année, ce colosse de glace baptisé A23a pesait près de 1000 milliards de tonnes et couvrait près de 4.000 km2, soit 50% de plus que la superficie du Luxembourg.

Mais en dérivant vers le nord, et donc des régions moins froides de l'océan Austral, il a vu se détacher de gros morceaux.

Sa taille est actuellement de 1770 km2, avec une largeur qui atteint jusqu'à 60 km, selon une analyse par l'AFP d'images satellite du service européen Copernicus.

«Je dirais qu'il est vraiment sur la fin (...) Il est tout simplement en train de pourrir par la racine. L'eau est bien trop chaude pour qu'il survive. Il est en train de fondre avec constance», a expliqué à l'AFP un océanologue de l'institut de recherche antarctique du Royaume-Uni (British Antarctic Survey), Andrew Meijers.

«Je m'attends à ce que cela continue dans les prochaines semaines, et je prévois qu'il sera rendu méconnaissable en l'espace de quelques semaines», a-t-il ajouté.

A23a s'était détaché du continent en 1986 avant de s'échouer en mer de Weddell, où il est resté ancré au plancher océanique pendant plus de trois décennies. En 2020, il s'est remis en route, porté comme d'autres icebergs par le puissant courant circumpolaire antarctique.

Il s'est à nouveau échoué en mars 2025, non loin de la Géorgie du Sud, une île britannique de l'Atlantique Sud. La crainte était qu'il menace la subsistance des manchots et otaries.

Il a fini sa course en contournant l'île et en gagnant de la vitesse à mesure que les vagues puissantes et les eaux moins froides de cet océan le mettaient à mal.

Scientifiques surpris

Les scientifiques ont été «surpris» de le voir tenir aussi longtemps. «La plupart des icebergs ne vont pas aussi loin», étant «condamnés» une fois qu'ils quittent la protection du climat antarctique, a ajouté M. Meijers.

La formation d'icebergs est un processus naturel dont les scientifiques estiment que le rythme auquel l'Antarctique en produit s'est accru, probablement en raison du changement climatique dû aux activités humaines.

Les plus lus

«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Trump qualifie les rumeurs sur sa santé de «fausses informations»
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
Trump se dit «très déçu» par Poutine
Un iceberg géant vieux de 39 ans fond au large de l'Antarctique