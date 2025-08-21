  1. Clients Privés
Découverte scientifique Un morceau de dent lève un coin du voile sur le mystère de Stonehenge

Valérie Passello

21.8.2025

Des chercheurs du BGS (British geological survey), de l'université de Cardiff et de l'University College London ont analysé un fragment de mâchoire de vache trouvé sur le site de Stonehenge. Grâce à une molaire du bovin, il a été possible d'établir un lien direct entre le monument mégalithique érigé au sud du pays et l'origine supposée des pierres, à plus 200 kilomètres de là.

Une vue aérienne du site de Stonehenge
Une vue aérienne du site de Stonehenge
IMAGO/Wirestock

Rédaction blue News

21.08.2025, 14:54

21.08.2025, 15:03

Soigneusement déposée à l'entrée sud du site de Stonehenge, une mâchoire de vache tarabuste les archéologues depuis sa découverte en 1924. Un siècle plus tard, les progrès de la technologie ont permis de faire parler cet objet insolite, datant de la construction du célèbre site anglais, entre 2995 et 2900 avant notre ère.

Des chercheurs britanniques «ont utilisé l'analyse isotopique pour redonner vie à cet artefact, contribuant ainsi à révéler de nouveaux indices fascinants sur les origines de ce site historique», communique le BGS. En découpant la troisième molaire de la vache, ils ont pu en déterminer les composants, ce qui leur a permis de collecter des informations sur l'alimentation, l'environnement et les déplacements de l'animal.

La troisième molaire de la vache a fait l'objet d'analyses pointues.
La troisième molaire de la vache a fait l'objet d'analyses pointues.
BGS - UKRi

En raison de la concentration de plomb trouvée dans la dent, les scientifiques peuvent affirmer de manière quasi certaine que la vache a grandi dans le Pays de Galles, avant de se déplacer vers Stonenhenge, à plus de 200 kilomètres de là.

C'est la première fois que des scientifiques trouvent des preuves reliant des restes de bovins de Stonehenge au Pays de Galles, ce qui renforce les théories selon lesquelles les vaches auraient été utilisées pour transporter les énormes rochers à travers le pays. 

Théorie des «Anciens astronautes». Et si les grands bâtisseurs de l'Histoire venaient d'ailleurs?

Théorie des «Anciens astronautes»Et si les grands bâtisseurs de l'Histoire venaient d'ailleurs?

En effet, bon nombre des pierres du site de Stonehenge ne proviennent pas de la plaine de Salisbury, où elles attirent désormais des milliers de curieux chaque année, mais du Pembrokeshire, au Pays de Galles. Certaines pèsent près de 3,5 tonnes: leur déplacement il y a 5000 ans, durant la période du néolithique, est donc un véritable exploit logistique. Selon la récente découverte, les vaches auraient donc pu participer à la prouesse.

Mais Stonehenge est encore loin d'avoir livré tout ses secrets. Une analyse récente a révélé que la pierre d'autel, la plus grande située au centre de Stonehenge, provenait du nord de l'Écosse, à 750 km de là, relève le «Daily Mail».

Archéologie. Le long et mystérieux voyage d'une dalle de Stonehenge

ArchéologieLe long et mystérieux voyage d'une dalle de Stonehenge

A-t-elle traversé toute la Grande-Bretagne tractée par des vaches ou l'a-t-on amenée par voie maritime? Mystère. La science n'a pas encore éclairci ce point, ni pu expliquer à quelles fins le Site de Stonehenge a été érigé là par nos ancêtres. 

Royaume-Uni: le soleil se lève derrière Stonehenge pour le solstice d'été

Royaume-Uni: le soleil se lève derrière Stonehenge pour le solstice d'été

La foule se rassemble à Stonehenge, dans le sud-ouest de l'Angleterre, pour assister au lever du soleil lors du solstice d'été. IMAGES

21.06.2022

