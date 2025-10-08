  1. Clients Privés
Médecine Un nouveau constat pourrait changer la façon de traiter la dépression

ATS

8.10.2025 - 04:51

Les femmes sont génétiquement plus exposées aux risques de troubles dépressifs que les hommes, révèlent des chercheurs australiens dans une étude publiée mercredi par la revue Nature Communications. Ce constat pourrait changer la façon de traiter cette maladie.

La dépression guette génétiquement davantage les femmes que les hommes selon une étude australienne. Image d'illustration.
La dépression guette génétiquement davantage les femmes que les hommes selon une étude australienne. Image d'illustration.
ATS

Keystone-SDA

08.10.2025, 04:51

08.10.2025, 07:14

Dans le cadre de cette étude, évaluée par les pairs et présentée comme l'une des plus vastes jamais réalisées dans ce domaine, les scientifiques ont analysé l'ADN de près de 200'000 personnes souffrant de dépression afin d'identifier des «marqueurs» génétiques communs.

Les femmes présentaient près de deux fois plus de marqueurs génétiques liés à la dépression que les hommes, selon le projet mené par l'Institut de recherche médicale Berghofer en Australie.

«Identifier les facteurs génétiques communs et spécifiques chez les hommes et les femmes nous permet de mieux comprendre les causes de la dépression et ouvre la voie à des traitements plus personnalisés», a expliqué la chercheuse Jodi Thomas dans un communiqué.

Métabolisme

Les chercheurs ont identifié environ 13'000 marqueurs génétiques liés à la dépression chez les femmes, contre 7000 chez les hommes. Certaines de ces différences génétiques pourraient également influencer le métabolisme ou la production d'hormones.

«Nous avons découvert certaines différences génétiques qui pourraient nous aider à expliquer pourquoi les femmes souffrant de dépression présentent plus souvent des symptômes métaboliques, comme des variations de poids ou des changements dans leur niveau d'énergie», a déclaré Jodi Thomas.

Le trouble dépressif est l'un des troubles mentaux les plus répandus. Il touche plus de 300 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé.

«Jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup d'études fiables pour expliquer pourquoi la dépression affecte différemment les femmes et les hommes, dont le rôle possible de la génétique», a affirmé la chercheuse Brittany Mitchell.

«De plus en plus d'articles montrent que bon nombre de médicaments actuellement développés – et les recherches menées à ce jour- se concentrent principalement sur les hommes», a-t-elle ajouté.

