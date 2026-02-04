Une nouvelle vague de phishing se propage actuellement via la plateforme SharePoint de Microsoft, à l’aide d’e-mails à l’apparence authentique. L’Office fédéral de la cybersécurité met en garde contre des attaques techniquement sophistiquées, capables de contourner même l’authentification à deux facteurs.

Pas le temps? blue News résume pour toi L’Office fédéral de la cybersécurité signale une hausse des attaques de phishing ciblées via Microsoft SharePoint, qui touchent également la Suisse.

Cette escroquerie utilise de véritables pages Microsoft et agit en temps réel, permettant de contourner l’authentification à deux facteurs.

La Confédération recommande de rester particulièrement vigilant face aux partages de fichiers inattendus et met en garde contre la saisie de données d’accès via des liens reçus par e-mail. Montre plus

Au cours des dernières semaines, l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a reçu plusieurs signalements concernant des e-mails suspects. Ceux-ci prétendent qu’une personne connue du destinataire a partagé un document via la plateforme SharePoint de Microsoft. Le lien renvoie effectivement vers le site officiel de SharePoint, un élément qui rend cette tentative de fraude particulièrement difficile à détecter.

Selon la dernière rétrospective hebdomadaire de l’OFCS, les e-mails d’hameçonnage sont désormais nettement plus professionnels. Les outils de traduction modernes éliminent les fautes de langue flagrantes, et les adresses d’expéditeurs peuvent être facilement falsifiées. Souvent, seul le lien contenu dans le message constitue un indice d’attaque — et c’est précisément ce lien qui est ciblé et manipulé.

Voici comment fonctionne la nouvelle arnaque

L’attaque débute par une invitation automatisée via SharePoint. Lorsque la victime clique sur le lien, une page d’inscription officielle de Microsoft s’ouvre. L’adresse e-mail est saisie, et un code à usage unique envoyé par Microsoft est alors reçu par la personne ciblée.

L’arnaque proprement dite intervient à l’étape suivante : à l’intérieur de SharePoint, un autre lien promettant un document PDF est proposé. En cliquant, un login est à nouveau demandé — mais cette fois sur une page falsifiée. Il s’agit d’un cas de Real-Time Phishing : les identifiants saisis, ainsi que le code de double authentification, sont captés en temps réel et utilisés immédiatement à des fins malveillantes.

Attaques ciblées sur les entreprises

Selon l’OFCS, de nombreuses tentatives d’hameçonnage ciblent directement les entreprises. Les pirates exploitent des informations publiques issues des sites web des sociétés, utilisent d’anciens comptes Microsoft compromis ou envoient parfois les invitations de manière aléatoire. Dans un cas signalé, aucun lien apparent ne existait entre l’expéditeur et le destinataire.

