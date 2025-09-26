  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etude scientifique Des petits cailloux permettent de revisiter l'histoire de la Terre

ATS

26.9.2025 - 13:21

Grâce à l'analyse de petits cailloux d'oxyde de fer, une équipe de scientifiques de l'ETH Zurich a pu revisiter une partie de l'histoire de la Terre. Les chercheurs sont ainsi parvenus pour la première fois à mesurer la quantité de carbone organique qui se trouvait dissous dans l'océan sur une période couvrant des centaines de millions d'années.

Grâce à l'analyse de petits cailloux d'oxyde de fer, une équipe de scientifiques de l'ETH Zurich a pu revisiter une partie de l'histoire de la Terre. (image d'illustration)
Grâce à l'analyse de petits cailloux d'oxyde de fer, une équipe de scientifiques de l'ETH Zurich a pu revisiter une partie de l'histoire de la Terre. (image d'illustration)
Imago

Keystone-SDA

26.09.2025, 13:21

Les résultats de cette étude, publiés dans le revue Nature, remettent notamment en question l'origine des périodes glaciaires que la Terre a traversées ainsi que l'apparition, sur cette même Terre, de formes de vie plus complexes, indique l'ETH Zurich dans un communiqué jeudi.

Jusqu'à aujourd'hui, le monde scientifique partait de l'hypothèse que ces événements avaient été causés par la présence dans l'océan d'énormes quantités de carbone organique dissous provenant de la décomposition d'organismes morts comme les phytoplanctons ou d'autres bactéries.

Les phytoplanctons obtiennent leur énergie à travers la photosynthèse, utilisant le dioxyde de carbone (CO2). La transformation génère de la matière organique à base de carbone et de l'oxygène. Ce processus est donc étroitement lié au développement de l'atmosphère et à l'apparition de formes de vie plus évoluées.

Pour déterminer la quantité de carbone organique dissous qui se trouvait dans la mer à des époques très reculées, l'équipe du professeur de l'ETH Jordon Hemingway a examiné les couches successives des petites pierres d'oxyde de fer. Au fil du temps, roulées par les vagues, celles-ci ont accumulé du carbone organique.

Résultats inattendus

Or, les quantités retrouvées sont très inférieures à ce qui était attendu. L'écart atteint entre 90% et 99%. «Nous devons maintenant trouver d'autres réponses pour relier les périodes glaciaires, de formes plus complexes de vie et l'augmentation des concentrations d'oxygène», note le premier auteur de l'étude, Nir Galili.

Le chercheur explique la baisse des réserves de carbone dans la mer par l'arrivée d'organismes plus évolués. Les unicellulaires et les pluricellulaires, après leur mort, ont coulé plus rapidement vers le fond océanique. Ils s'y sont accumulés sans que leur carbone puisse être réutilisé, par manque d'oxygène.

Cette étude modifie «notre perception du développement de la vie sur la Terre et possiblement sur des exoplanètes», relève l'ETH Zurich. Elle permet aussi de comprendre comme la planète réagit à des perturbations qui peuvent aussi être d'origine humaine, comme le réchauffement et la pollution des mers.

Les plus lus

Risque d'incendie – BMW rappelle des centaines de milliers de voitures
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Un faux lord irlandais a escroqué Dany Boon à hauteur de 5 millions!
Le Conseil fédéral veut taxer davantage les véhicules électriques
Le coup de gueule de Karine Le Marchand: «Arnaque, arnaque, arnaque!»
«Historique», «Putain cinq ans!», «Le coup de grâce»: la presse réagit