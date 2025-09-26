Grâce à l'analyse de petits cailloux d'oxyde de fer, une équipe de scientifiques de l'ETH Zurich a pu revisiter une partie de l'histoire de la Terre. Les chercheurs sont ainsi parvenus pour la première fois à mesurer la quantité de carbone organique qui se trouvait dissous dans l'océan sur une période couvrant des centaines de millions d'années.

Grâce à l'analyse de petits cailloux d'oxyde de fer, une équipe de scientifiques de l'ETH Zurich a pu revisiter une partie de l'histoire de la Terre. (image d'illustration) Imago

Keystone-SDA ATS

Les résultats de cette étude, publiés dans le revue Nature, remettent notamment en question l'origine des périodes glaciaires que la Terre a traversées ainsi que l'apparition, sur cette même Terre, de formes de vie plus complexes, indique l'ETH Zurich dans un communiqué jeudi.

Jusqu'à aujourd'hui, le monde scientifique partait de l'hypothèse que ces événements avaient été causés par la présence dans l'océan d'énormes quantités de carbone organique dissous provenant de la décomposition d'organismes morts comme les phytoplanctons ou d'autres bactéries.

Les phytoplanctons obtiennent leur énergie à travers la photosynthèse, utilisant le dioxyde de carbone (CO2). La transformation génère de la matière organique à base de carbone et de l'oxygène. Ce processus est donc étroitement lié au développement de l'atmosphère et à l'apparition de formes de vie plus évoluées.

Pour déterminer la quantité de carbone organique dissous qui se trouvait dans la mer à des époques très reculées, l'équipe du professeur de l'ETH Jordon Hemingway a examiné les couches successives des petites pierres d'oxyde de fer. Au fil du temps, roulées par les vagues, celles-ci ont accumulé du carbone organique.

Résultats inattendus

Or, les quantités retrouvées sont très inférieures à ce qui était attendu. L'écart atteint entre 90% et 99%. «Nous devons maintenant trouver d'autres réponses pour relier les périodes glaciaires, de formes plus complexes de vie et l'augmentation des concentrations d'oxygène», note le premier auteur de l'étude, Nir Galili.

Le chercheur explique la baisse des réserves de carbone dans la mer par l'arrivée d'organismes plus évolués. Les unicellulaires et les pluricellulaires, après leur mort, ont coulé plus rapidement vers le fond océanique. Ils s'y sont accumulés sans que leur carbone puisse être réutilisé, par manque d'oxygène.

Cette étude modifie «notre perception du développement de la vie sur la Terre et possiblement sur des exoplanètes», relève l'ETH Zurich. Elle permet aussi de comprendre comme la planète réagit à des perturbations qui peuvent aussi être d'origine humaine, comme le réchauffement et la pollution des mers.