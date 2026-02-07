  1. Clients Privés
Bonne nouvelle Un petit escargot des Bermudes est officiellement sauvé de l'extinction

ATS

7.2.2026 - 06:52

Une espèce de petit escargot terrestre des Bermudes a été sauvée, après avoir frôlé l'extinction, grâce à des années de travail de conservation, a annoncé samedi le zoo britannique de Chester. Son nom scientifique est Poecilozonites bermudensis.

Une étude a montré que six colonies d'escargots réintroduits aux Bermudes s'y étaient établies avec succès (archives).
Une étude a montré que six colonies d'escargots réintroduits aux Bermudes s'y étaient établies avec succès (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.02.2026, 06:52

07.02.2026, 06:55

La trace de ce gastéropode mesurant en moyenne 2 cm avait été perdue pendant des années, jusqu'à ce que plusieurs soient repérés en 2014 au milieu de détritus dans une ruelle d'Hamilton, la capitale des Bermudes. Certains ont été envoyés au zoo de Chester, où des experts ont passé des années à développer leur population, dans des capsules spécialement conçues.

Des milliers de ces escargots ont ensuite été réintroduits en 2019 dans leur archipel d'origine, territoire britannique dans l'Atlantique nord, où ils se reproduisent et se déplacent désormais librement.

Aujourd'hui, «nous pouvons officiellement dire que l'espèce, qui était au bord du gouffre, a fait son retour», a déclaré le zoo de Chester dans un communiqué. L'escargot a «officiellement été sauvé de l'extinction par des experts du zoo de Chester, du zoo de Londres et des Bermudes», a-t-il ajouté.

Un autre escargot à sauver

Une étude publiée dans la revue spécialisée Oryx a montré que six colonies d'escargots réintroduits aux Bermudes s'y étaient établies avec succès.

L'espèce remonte à plus d'un million d'années, un vestige de l'ancien écosystème de ces îles. Mais ces petits gastéropodes font face à de nombreuses menaces, comme la destruction de leur habitat, l'usage de pesticides et l'escargot «loup», un prédateur.

Après le succès du projet, le zoo de Chester se concentre désormais sur la conservation d'une autre espèce d'escargot des Bermudes, encore plus petit, et plus difficile à élever. Mesurant environ 10 mm, le Poecilozonites circumfirmatus pourrait être éteint à l'état sauvage.

