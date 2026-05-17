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Météorologie Un photographe saisit un halo au-dessus de l'Ajoie

ATS

17.5.2026 - 15:03

Celles et ceux qui ont levé les yeux dimanche à la mi-journée en Ajoie ont pu voir un halo. Parmi eux, un photographe de Keystone-ATS en balade à Porrentruy (JU) a saisi l'image de ce phénomène météorologique qui peut prendre plusieurs formes.

Le phénomène de Halo de 22 autour du Soleil est photographié dans le ciel bleu dimanche à Porrentruy.
Le phénomène de Halo de 22 autour du Soleil est photographié dans le ciel bleu dimanche à Porrentruy.
ATS

Keystone-SDA

17.05.2026, 15:03

17.05.2026, 15:50

Le processus menant à des halos se déroule généralement dans la troposphère supérieure, où l'on trouve toute l'année des nuages de cristaux de glace, indique Météosuisse sur son site internet. La réfraction et la réflexion de la lumière du Soleil sur les cristaux de glace peuvent alors donner naissance à des arcs, des cercles et des fragments colorés ou blancs dans le ciel.

Ce phénomène, appelé halo, se présente sous différentes formes et est relativement fréquent, en fonction des structures cristallines impliquées. Celui de la photo s'appelle le petit halo ou halo de 22°.

Les cristaux de glace, et par conséquent les halos, peuvent également se former au bord du brouillard les jours d'hiver froids ou près du sol lorsque l'humidité de l'air est très élevée. Ces halos de brouillard givrant se formant très près de l'observateur, ils sont perçus comme très impressionnants, note encore Météosuisse.

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