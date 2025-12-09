  1. Clients Privés
Gontre Alzheimer «Un Picasso pour 100 euros» grâce à une tombola internationale 

Basile Mermoud

9.12.2025

Un Picasso d'une valeur d'un million d'euros pour... 100 euros seulement: une tombola internationale au profit de la recherche contre la maladie d'Alzheimer a été lancée mardi à Paris, avec le soutien de l'administration Picasso réunissant les ayants droits du peintre.

Sotheby's employees adjust a painting by Pablo Picasso called 'Tete de Femme' at the auction rooms in London, Thursday, Jan. 28, 2016. The painting is estimated at 16-20 million pounds (US$23-29 million) when it goes up for auction in London on Feb. 3. in the Impressionist and Modern Art Evening Sale. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
Sotheby's employees adjust a painting by Pablo Picasso called 'Tete de Femme' at the auction rooms in London, Thursday, Jan. 28, 2016. The painting is estimated at 16-20 million pounds (US$23-29 million) when it goes up for auction in London on Feb. 3. in the Impressionist and Modern Art Evening Sale. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
KEYSTONE

Agence France-Presse

09.12.2025, 19:21

120.000 billets au prix de 100 euros chacun sont disponibles en ligne pour cette tombola qui permettra à l'unique gagnant de devenir propriétaire d'un portrait de Dora Maar, l'une des muses de Picasso, réalisé par le peintre en 1941. Intitulée «Tête de femme», cette gouache sur papier mesure 38,9 cm sur 25,4 cm.

Authentifiée par la succession Picasso et l'administration Picasso, cette «oeuvre exceptionnelle présente beaucoup d'atouts et a été réalisée pendant la Seconde Guerre mondiale par mon grand-père, à une période pas heureuse au quotidien», a souligné Olivier Picasso, le petit-fils du peintre, lors du lancement.

Paris. Un Picasso exceptionnel vendu 32 millions d'euros aux enchères

ParisUn Picasso exceptionnel vendu 32 millions d'euros aux enchères

Conservé un temps par Pablo Picasso et la famille, ce tableau a rejoint ensuite une collection privée avant de revenir sur le marché à New York et plus récemment à Zurich.

Les fonds espérés, 12 millions d'euros, bénéficieront à la Fondation Recherche Alzheimer pour ses programmes scientifiques en France et à l'étranger, à destination d'équipes européennes, américaines et canadiennes.

Tirage le 14 avril

Chaque billet donne une chance de gagner, tout en soutenant la recherche scientifique. Le tirage au sort aura lieu le 14 avril prochain chez Christie's France à Paris. D'ici 2050, le nombre de personnes concernées par cette maladie dégénérative pourrait doubler, selon les projections de l’Organisation mondiale de la Santé.

En 2013 et 2020, la tombola, à l'initiative de la productrice Péri Cochin, a fait gagner deux premières oeuvres du maître espagnol qui a passé l'essentiel de sa vie en France.

Carnet noir. Une célèbre milliardaire suisse est décédée

Carnet noirUne célèbre milliardaire suisse est décédée

La première édition avait permis de réunir quelque 5 millions d'euros pour rénover Tyr, ville libanaise classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Le gagnant, Jeffrey Gonano, un jeune Américain originaire de Pennsylvanie, était devenu propriétaire d'un dessin original d’une valeur de plus d'un million de dollars.

En 2020, 5,1 millions d'euros avaient été collectés au profit de l’ONG Care pour des programmes d’accès à l’eau et à l'hygiène dans des régions vulnérables. Ce deuxième tirage au sort avait désigné une Italienne, Claudia Borgogno, comptable à Vintimille, gagnante d'une «Nature morte» (1921) d’une valeur d’un million d’euros.

