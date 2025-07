Un possible objet interstellaire traverse le système solaire

Un objet supposé venir d'en dehors du système solaire, le troisième de type interstellaire, a été détecté par des astronomes, a indiqué mercredi l'Agence spatiale européenne (ESA).

È stato appena scoperto un nuovo oggetto interstellare (viene da fuori) in transito nel nostro Sistema Solare.



Per ora si chiama A11pl3Z.



È il terzo oggetto interstellare a farci visita, dopo il "misterioso" Oumuamua e la cometa di Borisov. pic.twitter.com/Dw6WwzWct6 — Steven Cercamondi (@astrosteven_) July 2, 2025

Keystone-SDA ATS

Baptisé A11pl3Z, il ne présente pas de risque de collision avec la Terre, a dit à l'AFP le responsable de la défense planétaire de l'ESA, Richard Moissl: «Il va voler profondément dans le système solaire, en passant juste dans l'orbite de Mars».

Évoluant à une vitesse estimée jusqu'à 60 km/seconde, soit plus de 200'000 km/heure, sa trajectoire «indique qu'il n'est pas en orbite autour du Soleil, mais vient de l'espace interstellaire et va y retourner».

A11pl3Z, interstellar object --v 7.0 --raw --p 17nrklk pic.twitter.com/LT8RpISmC4 — ꍞ𖤢ꚶ𖦪𖣠 ꛎꚶ𖢧𖣠𖢑ꛎ𖢧ꛎ (@neuroautomata) July 2, 2025

Une confirmation officielle de ses caractéristiques est attendue de la part du centre des planètes mineures de l'Union astronomique internationale, qui a enregistré plus de cent observations de l'objet par des astronomes.

Détecté dès le 14 juin, il pourrait faire 10 à 20 km de diamètre, ou peut-être moins selon M. Moissl."Il va briller de plus en plus et s'approcher du Soleil jusqu'à la fin octobre, et sera encore observable jusqu'à l'an prochain», a-t-il dit.

Si sa nature est officiellement confirmée, ce serait le troisième objet observé en provenance de l'espace interstellaire. Le premier, Oumuamua, a été détecté en 2017. Le deuxième, 2I/Borisov, l'a été en 2019.

A11pl3Z parait «se déplacer beaucoup plus rapidement que les deux premiers objets extra-solaires qui avaient été découverts», a dit à l'AFP Mark Norris, astronome à l'université britannique de Central Lancashire.

Selon lui, des modélisations font état d'au moins 10'000 objets interstellaires circulant dans le système solaire à n'importe quel moment.