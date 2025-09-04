  1. Clients Privés
Argentine Un tableau volé par les nazis réapparaît, puis disparaît, puis réapparaît!

ATS

4.9.2025 - 05:37

Repéré dans une annonce immobilière en Argentine, mais manquant lors de la perquisition de la police, un tableau du XVIIIe siècle déclaré volé par les nazis à un collectionneur juif pendant la seconde guerre mondiale, a été finalement rendu, a annoncé le parquet.

Le tableau, intitulé "Portrait d'une Dame", de l'Italien Giuseppe Ghislandi (1655-1743), avait été volé aux Pays-Bas durant la seconde guerre mondiale.
Le tableau, intitulé "Portrait d'une Dame", de l'Italien Giuseppe Ghislandi (1655-1743), avait été volé aux Pays-Bas durant la seconde guerre mondiale.
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 05:37

04.09.2025, 06:01

L'avocat de l'héritière d'un officier SS, Friedrich Kadgien, installé en Amérique du Sud après 1945 et mort en 1978, «a rapporté l'oeuvre», «Portrait d'une Dame», de l'Italien Giuseppe Ghislandi (1655-1743), a précisé mercredi le procureur de Mar del Plata.

C'est un journal néerlandais qui avait relevé sa présence dans l'annonce de la vente de la maison des héritiers à Mar del Plata. Saisie, la justice argentine avait diligenté une perquisition, mais le tableau ne se trouvait plus à l'endroit repéré sur la photographie, remplacé par un autre.

Patricia Kadgien, fille de Friedrich Kadgien, et son époux avaient été assignés à résidence depuis mardi, après plusieurs perquisitions au cours desquelles les autorités n'avaient pas retrouvé la peinture.

50'000 dollars

Selon le journal argentin La Nación, le couple a reconnu devant la justice être en possession de l'oeuvre d'art, mais il estime qu'elle fait partie de leur patrimoine et que toute action en justice concernant la peinture est prescrite.

L'oeuvre a appartenu au collectionneur néerlandais Jacques Goudstikker, dont les biens ont été spoliés par les nazis. Elle figure sur une liste internationale des oeuvres d'art disparues et est présentée sur le site Internet de l'agence du patrimoine culturel des Pays-Bas, dédiée à l'identification, au suivi et à la restitution des biens culturels volés par les nazis.

Le tableau est «en bon état de conservation compte tenu de son âge, puisqu'il date de 1710. Sa valeur pourrait avoisiner les 50'000 dollars», a déclaré l'expert et professeur d'art, Ariel Bassano, au côté de l'oeuvre présentée au parquet.

Friedrich Kadgien a été conseiller financier du criminel de guerre allemand Hermann Göring, qui durant le régime nazi avait amassé une fortune colossale, notamment par la spoliation de biens juifs.

Des milliers de nazis ont traversé l'Atlantique après la guerre et sont passés ou se sont réfugiés en Argentine. Parmi les cas les plus retentissants figure Adolf Eichmann, principal responsable de la mise en oeuvre de la «solution finale», plan d'extermination des juifs durant la seconde guerre mondiale, capturé à Buenos Aires en 1960 et jugé et exécuté en Israël.

