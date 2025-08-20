Une boule de feu a traversé le ciel dans l'ouest du Japon, à la surprise des habitants et des astronomes amateurs. Les experts ont expliqué qu'il s'agissait d'un phénomène naturel et non d'une invasion extraterrestre.

BRIGHT FIREBALL lit up Kansai Airport in Japan, a few hours ago pic.twitter.com/7T4PXGvLNW — Black Hole (@konstructivizm) August 19, 2025

Keystone-SDA ATS

Des images publiées en ligne montrent cette boule de lumière extrêmement brillante, visible à des centaines de kilomètres à la ronde peu après 23h00 (14h00 suisses) mardi.

«Une lumière blanche que je n'avais jamais vue auparavant est descendue du ciel, et elle est devenue si brillante que je pouvais clairement voir les contours des maisons autour de nous», a déclaré Yoshihiko Hamahata, qui conduisait dans le département de Miyazaki, à la chaîne de télévision publique NHK.

«On aurait dit la lumière du jour. Pendant un instant, je ne savais pas ce qui s'était passé et j'étais très surpris», a-t-il ajouté.

Toshihisa Maeda, directeur du musée spatial de Sendai dans le département de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon, a déclaré qu'il s'agissait d'une boule de feu, un météore exceptionnellement brillant. Il semble s'être abîmé dans le Pacifique, a-t-il ajouté.

Meteor/fireball lights up Sakurajima volcano and Kagoshima City in Japan tonight ☄️ pic.twitter.com/WX9NZUwUUg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2025

«Aussi brillant que la Lune»

«Des gens ont rapporté avoir senti l'air vibrer», a-t-il déclaré à l'AFP. Cet objet volant «était aussi brillant que la Lune». Selon la Nasa, les objets à l'origine des boules de feu peuvent dépasser un mètre de taille.

Les boules de feu qui explosent dans l'atmosphère sont appelées «bolides», bien que les termes «boules de feu» et «bolides» soient souvent utilisés de manière interchangeable.