🎃 Halloween dans les étoiles Une chauve-souris géante plane dans l’espace: l’image qui glace le sang !

Barman Nicolas

31.10.2025

Juste à temps pour Halloween, les astronomes ont capturé une image digne d’un film fantastique : une immense « chauve-souris » semble étendre ses ailes dans l’espace. Ce spectacle céleste a été immortalisé par le télescope VLT Survey Telescope (VST) de l’Observatoire Européen Austral (ESO), installé au Chili.

Les nébuleuses RCW 94/95 en lumière visible et infrarouge
Les nébuleuses RCW 94/95 en lumière visible et infrarouge
ESO/VPHAS+ team/VVV team

Nicolas Barman

31.10.2025, 11:31

À environ 10 000 années-lumière de la Terre, cette formation de gaz et de poussière – surnommée la chauve-souris cosmique – s’étend entre les constellations du Compas et de la Règle. Son envergure couvre une zone du ciel équivalente à quatre pleines lunes, et sa forme semble chasser une tache lumineuse, comme une créature affamée en quête de proie.

Une nurserie stellaire !

Cette nébuleuse est en réalité une nurserie stellaire, où naissent de nouvelles étoiles. L’énergie dégagée par ces jeunes astres fait briller les atomes d’hydrogène environnants d’un rouge intense, tandis que des filaments sombres – de véritables « os » cosmiques – se dessinent dans la poussière interstellaire.

Une chauve-souris cosmique effrayante

Une chauve-souris cosmique effrayante

Une chauve-souris fantomatique a été aperçue au-dessus de l'observatoire Paranal de l'ESO au Chili. Elle se cache à la vue lorsqu'on l'observe en lumière infrarouge, mais elle s'illumine de nuances rouges inquiétantes en lumière visible.

31.10.2025

Les zones les plus brillantes de cette «chauve-souris» portent les noms de RCW 94 (l’aile droite) et RCW 95 (le corps). Elles figurent dans un grand catalogue de régions de formation stellaire du ciel austral.

Happy Halloween depuis l'espace 

Le télescope VST, équipé d’une caméra OmegaCAM de 268 mégapixels, permet de capturer ces paysages célestes grandioses.

Les données ont été obtenues dans le cadre du sondage VPHAS+, qui explore la Voie lactée en lumière visible, et complétées par des observations infrarouges du télescope VISTA, révélant les zones les plus denses de la nébuleuse.

Ces clichés spectaculaires sont accessibles à tous les curieux qui souhaitent plonger dans les profondeurs de notre galaxie. De quoi donner des frissons – même aux amateurs d’astronomie les plus aguerris.

La «chauve-souris cosmique» vous souhaite un effrayant Halloween !

