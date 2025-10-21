Un Fuligule à tête noire fait sa star depuis quelques jours dans le port de Neuchâtel. Cette espèce de canard sauvage, rarement observée en Suisse, attire les ornithologues et les curieux.

Keystone-SDA ATS

La Station ornithologique suisse a reçu «de nombreux signalements de ce Fuligule à tête noire (Aythya affinis)», qui est considéré comme un hôte accidentel, a déclaré mardi à Keystone-ATS Chloé Pang, porte-parole, confirmant un article d'Arcinfo.

Selon le quotidien, il existe moins de dix données de cet oiseau en Suisse. Ce canard viendrait d'Amérique du Nord. «Les tempêtes ont effectivement déjà été à l’origine de la présence d’oiseaux américains en Europe», a expliqué Chloé Pang.

Pour la porte-parole de la Station ornithologique suisse, «il n’est cependant pas possible d’affirmer avec certitude que la présence du Fuligule à tête noire à Neuchâtel est à attribuer à une tempête». Selon l'ornithologue interviewé par Arcinfo, «il y a très peu de chances que cet oiseau s'envole à nouveau vers l'Amérique. Peut-être se reproduira-t-il avec des cousins de nos contrées».