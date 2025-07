Une équipe de recherche internationale avec participation suisse a mis au point une nouvelle intelligence artificielle (IA) pour prédire le comportement humain. Selon une étude publiée mercredi dans la revue Nature, le modèle baptisé «Centaur» est meilleur que les précédents.

Concrètement, Centaur peut prédire avec précision le comportement des personnes dans une multitude d'expériences psychologiques. (image d'illustration) Imago

Concrètement, Centaur peut prédire avec précision le comportement des personnes dans une multitude d'expériences psychologiques. Selon les auteurs, cela peut être utile pour le développement et la vérification de théories en psychologie.

De tels modèles d'IA sont également utilisés à des fins commerciales. «Nous pouvons partir du principe que de grandes entreprises technologiques utilisent déjà des modèles similaires pour prédire notre comportement décisionnel et nos préférences – par exemple lors d'achats en ligne ou dans les médias sociaux», indique Clemens Stachl, spécialiste des sciences du comportement à l'Université de Saint-Gall, dans une évaluation de l'étude par le Science Media Center.

Ces modèles sont désormais très bons – mais on ignore à quel point ils sont précis. Ils sont «les secrets commerciaux les mieux gardés», selon le spécialiste.

Un énorme jeu de données

Centaur a été créé en affinant un modèle linguistique existant (Llama 3.1 70B). Pour entraîner le modèle, les scientifiques ont utilisé un ensemble de données comprenant plus de dix millions de décisions issues de 160 expériences psychologiques avec plus de 60'000 participants.

Ils ont utilisé 90% de ces données pour entraîner l'IA et les 10% restants pour vérifier si Centaur pouvait prédire le comportement de personnes qui ne figuraient pas dans les données d'entraînement. Dans les deux cas, la prédiction des décisions humaines par Centaur était plus précise que celle d'autres modèles d'IA connus, et ce pour la plupart des expériences.