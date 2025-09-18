Une équipe de recherche de l'Université de Bâle a développé une molécule qui dirige les défenses immunitaires de manière ciblée contre les tumeurs. Les premiers tests montrent des résultats prometteurs et une étude clinique est désormais en cours.

Une nouvelle étude montre des résultats prometteurs dans la recherche sur le cancer. (Image symbolique) Bernd Wüstneck/dpa

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Samuel Walder SDA

Des scientifiques bâlois veulent mieux lutter contre le cancer grâce à une nouvelle molécule. La nouvelle protéine de fusion doit mobiliser les défenses de l'organisme de manière ciblée contre les tumeurs.

La substance active est actuellement testée dans le cadre d'une étude clinique de phase I par l'entreprise pharmaceutique Roche, a fait savoir jeudi l'Université de Bâle.

Les cellules cancéreuses peuvent se «cacher» du système immunitaire. Elles envoient un signal de «non-agression» aux cellules immunitaires afin que celles-ci ne les détruisent pas. En outre, il existe des cellules de défense qui freinent l'attaque du système immunitaire. La nouvelle molécule neutralise ces signaux de «non-agression» et incite les cellules immunitaires de la tumeur à attaquer de manière ciblée.

Une immunothérapie plus avancée

Il y a 40 ans déjà, les premiers patients atteints de cancer ont été traités par immunothérapie. La thérapie était basée sur la substance de signalisation interleukine-2 (IL-2). La thérapie à l'interleukine-2 utilisée à l'époque pouvait activer le système immunitaire, mais elle avait aussi des effets secondaires importants et renforçait parfois aussi les cellules qui protègent la tumeur des attaques.

La molécule développée par les chercheurs de l'Université et de l'Hôpital universitaire de Bâle combine désormais une forme améliorée de cette substance de signalisation avec un anticorps qui bloque l'effet de freinage des cellules cancéreuses. De cette manière, les cellules de défense peuvent agir directement sur la tumeur sans que les cellules qui freinent ne soient activées.

Dans une étude publiée mercredi soir dans la revue spécialisée «Science Translational Medicine», les chercheurs ont rapporté que, lors de différents essais en laboratoire sur des cellules cancéreuses et immunitaires de patients atteints de cancer du poumon, cette molécule activait surtout les cellules immunitaires qui éliminent les cellules dégénérées. Les cellules qui inhibent le système immunitaire n'ont toutefois pas été activées.