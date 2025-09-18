  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Attaque ciblée sur le tissu tumoral Lutte contre le cancer: une nouvelle molécule bâloise donne de l'espoir

SDA

18.9.2025 - 19:19

Une équipe de recherche de l'Université de Bâle a développé une molécule qui dirige les défenses immunitaires de manière ciblée contre les tumeurs. Les premiers tests montrent des résultats prometteurs et une étude clinique est désormais en cours.

Une nouvelle étude montre des résultats prometteurs dans la recherche sur le cancer. (Image symbolique)
Une nouvelle étude montre des résultats prometteurs dans la recherche sur le cancer. (Image symbolique)
Bernd Wüstneck/dpa
,
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Samuel Walder

18.09.2025, 19:19

19.09.2025, 09:27

Des scientifiques bâlois veulent mieux lutter contre le cancer grâce à une nouvelle molécule. La nouvelle protéine de fusion doit mobiliser les défenses de l'organisme de manière ciblée contre les tumeurs.

La substance active est actuellement testée dans le cadre d'une étude clinique de phase I par l'entreprise pharmaceutique Roche, a fait savoir jeudi l'Université de Bâle.

Les cellules cancéreuses peuvent se «cacher» du système immunitaire. Elles envoient un signal de «non-agression» aux cellules immunitaires afin que celles-ci ne les détruisent pas. En outre, il existe des cellules de défense qui freinent l'attaque du système immunitaire. La nouvelle molécule neutralise ces signaux de «non-agression» et incite les cellules immunitaires de la tumeur à attaquer de manière ciblée.

Une immunothérapie plus avancée

Il y a 40 ans déjà, les premiers patients atteints de cancer ont été traités par immunothérapie. La thérapie était basée sur la substance de signalisation interleukine-2 (IL-2). La thérapie à l'interleukine-2 utilisée à l'époque pouvait activer le système immunitaire, mais elle avait aussi des effets secondaires importants et renforçait parfois aussi les cellules qui protègent la tumeur des attaques.

La molécule développée par les chercheurs de l'Université et de l'Hôpital universitaire de Bâle combine désormais une forme améliorée de cette substance de signalisation avec un anticorps qui bloque l'effet de freinage des cellules cancéreuses. De cette manière, les cellules de défense peuvent agir directement sur la tumeur sans que les cellules qui freinent ne soient activées.

Dans une étude publiée mercredi soir dans la revue spécialisée «Science Translational Medicine», les chercheurs ont rapporté que, lors de différents essais en laboratoire sur des cellules cancéreuses et immunitaires de patients atteints de cancer du poumon, cette molécule activait surtout les cellules immunitaires qui éliminent les cellules dégénérées. Les cellules qui inhibent le système immunitaire n'ont toutefois pas été activées.

Les plus lus

Jean-Michel Aphatie: «Cyril Hanouna suscite la peur»
Les Macron vont produire des «preuves photographiques» au tribunal
Laurent Meuwly dithyrambique au sujet de Sydney McLaughlin-Levrone
Rashford assomme Schär et Newcastle, Haaland bat un nouveau record
Barack Obama dénonce la censure de l'administration Trump
France: «Le tueur à la rose» devant ses juges, 31 ans après les faits