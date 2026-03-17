  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Physique Une nouvelle particule découverte au CERN !

ATS

17.3.2026 - 10:35

Une nouvelle particule de structure similaire à un proton a été découverte au CERN. Quatre fois plus lourde que celui-ci, elle est constituée de deux quarks charmés et d'un quark down, a affirmé mardi l'organisation.

La nouvelle particule a été découverte dans le cadre de la collaboration liée au grand collisionneur de hadrons au CERN (archives).
La nouvelle particule a été découverte dans le cadre de la collaboration liée au grand collisionneur de hadrons au CERN (archives).
sda

Keystone-SDA

17.03.2026, 10:35

Cette trouvaille dans le cadre de la collaboration LHCb au grand collisionneur de hadrons aidera à mieux comprendre comment la force forte relie les protons, les neutrons et les autres particules composites. Les quarks sont des constituants fondamentaux de la matière qui se déclinent en six saveurs: up, down, charme, étrange, top et bottom.

Habituellement, ils s'assemblent par groupes de deux pour constituer des mésons ou de trois pour des baryons. Contrairement au proton, ceux-ci sont instables et éphémères. Ainsi, ils sont difficiles à observer.

Pour les fabriquer, des particules de haute énergie entrent en collision dans un accélérateur comme le LHC. Les hadrons instables se désintègrent mais les plus stables peuvent être identifiés, ajoute l'organisation.

«C'est la première particule identifiée depuis les travaux d'amélioration du détecteur LHCb» achevés en 2023, ajoute le porte-parole du LHCb, Vincenzo Vagnoni. Et seulement la seconde fois qu'un baryon de deux quarks lourds a été observé.

Trouvaille en 2017 auparavant

En 2017, la collaboration LHCb avait annoncé la découverte d'une particule très similaire, constituée de deux quarks charmés et d'un quark up. Ce quark up, à la place du quark down dans la nouvelle particule, est la seule différence entre ces deux hadrons atypiques.

Toutefois, la nouvelle a une existence prédite jusqu'à six fois plus courte que celle de 2017, en raison d'effets quantiques complexes. Une situation qui la rend encore plus difficile à observer.

«Ce résultat très important est un exemple brillant du rôle essentiel que joue l'expérience LHCb dans la réussite du LHC», affirme le directeur général du CERN Mark Thomson. Il estime que les améliorations aux expériences de l'organisation ouvrent la voie à des avancées scientifiques importantes. Celles-ci «sont possibles seulement grâce à la performance exceptionnelle du complexe d’accélérateurs du CERN», affirme également le Britannique.

Les plus lus

Paléo 2026: demandez le programme !
Manor ferme trois magasins, dont un en Romandie
Détroit d'Ormuz: Trump n'aime pas qu'on lui tourne le dos et il le dit
Banksy identifié ? Une enquête explosive fait trembler le mythe
À quel point la princesse Mette-Marit est-elle vraiment malade ?
Guillaume de Tonquédec raconte: «Il lui a demandé sa main sur son lit d'hôpital»