Neurosciences Une semaine spéciale consacrée au cerveau à Genève et Lausanne

ATS

7.3.2026 - 10:02

L'édition 2026 de la Semaine du cerveau aura lieu dès lundi, notamment à Genève et à Lausanne, respectivement à Uni Dufour et au CHUV. Plusieurs conférences, des forums publics, des activités et des stands d'information sont organisés durant cinq jours et proposés gratuitement.

Du 9 au 13 mars, cinq jours pour explorer les mystères du cerveau, notamment à Genève et Lausanne (photo symbolique).
Du 9 au 13 mars, cinq jours pour explorer les mystères du cerveau, notamment à Genève et Lausanne (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

07.03.2026, 10:02

07.03.2026, 11:04

Dans la Cité de Calvin, la Semaine du cerveau s'intéresse à la parole et au langage. Proposées par le Neurocenter de l'Université de Genève et adressées au grand public, les cinq conférences seront données par des spécialistes.

La première conférence exposera l'architecture neuronale qui sous-tend le langage. Le lendemain soir, il sera question de la manière dont le cerveau humain traite le langage et de multilinguisme, tandis que les troubles du langage et la plasticité cérébrale seront au coeur de l'exposé du mercredi.

Jeudi, le focus portera sur la communication non verbale et les vocalisations des primates non humains. La semaine se terminera par une comparaison des mécanismes du langage chez l'humain et chez les intelligences artificielles, suivie par un spectacle qui confrontera l'improvisation humaine à des textes générés par une IA. L'entrée est libre et gratuite à tous ces événements.

Douleurs, sport et alimentation

Dans le chef-lieu vaudois, cette semaine permettra au public de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Elle proposera notamment des conférences thématiques abordant, entre autres, les effets des piqûres de tiques sur le système nerveux, les liens avec la douleur, le rapport au sport, ainsi que le lien entre alimentation, intestins et cerveau.

Elle offrira également des temps d'échange avec des spécialistes et des associations des patients et des proches. Une conférence aura aussi lieu le mercredi 18 mars sur le thème des émotions et cerveau.

Du lundi au vendredi, dès 17h00, des stands d'information seront installés devant l'auditoire César-Roux au CHUV. Le public pourra ainsi dialoguer directement avec des associations actives dans le domaine des troubles neurologiques et de la santé mentale.

Le mercredi après-midi, deux activités seront proposées, l'une pour les enfants (Musée de la main) et l'autre pour les étudiants (CNP Lausanne).

https://semaineducerveau.ch

