WhatsApp : une simple image suffisait à espionner les utilisateurs

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Faille de sécurité WhatsApp : une simple image suffisait à espionner les utilisateurs

Martin Abgottspon

16.9.2025

Même les utilisateurs les plus vigilants de smartphones ne sont pas à l’abri des cybercriminels. Une récente vulnérabilité de WhatsApp a exposé cette réalité. Voici les mesures à prendre sans tarder.

Des cybercriminels ont exploité une méthode insidieuse pour accéder à des centaines de comptes WhatsApp.
Des cybercriminels ont exploité une méthode insidieuse pour accéder à des centaines de comptes WhatsApp.
Gemini @blue News

Martin Abgottspon

16.09.2025, 09:10

16.09.2025, 18:04

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Une faille critique dans WhatsApp a permis à des pirates d’installer des logiciels espions, sans qu’aucune action ne soit requise de la part des utilisateurs — pas même un clic.
  • Le programme malveillant se cachait dans des images spécialement manipulées. Dès leur réception, le code s’exécutait silencieusement en arrière-plan.
  • Meta a depuis comblé la brèche par une mise à jour. Il revient désormais aux utilisateurs de vérifier que leur application est à jour pour rester protégés.
Montre plus

Les attaques dites «zero-click» sont particulièrement insidieuses puisqu’elles ne requièrent aucune action de la part de la victime. C’est précisément ce type de faille qui a été récemment découverte dans le système de WhatsApp. Des pirates ont réussi à intégrer un code malveillant dans une image apparemment anodine. Dès réception, l’application traite cette image en arrière-plan, avant même que l’utilisateur n’ouvre le message. C’est à ce moment-là que le logiciel espion s’installe discrètement.

Grand bouleversement. WhatsApp va complètement changer de look

Grand bouleversementWhatsApp va complètement changer de look

La faille, que Meta a elle-même qualifiée de «critique», présente une portée considérable. Elle affectait en particulier les plateformes iOS ainsi que WhatsApp Business sur iOS et macOS. Exploitée par des pirates, elle permettait un accès direct à des données sensibles, la lecture des conversations, voire la prise de contrôle totale de l’appareil — et ce, à l’insu total de l’utilisateur.

La course contre la montre

Meta a toutefois réagi sans délai dès la découverte de la faille. En règle générale, ce type de situation suit un protocole bien établi : la vulnérabilité est d’abord corrigée en toute discrétion, avant d’être rendue publique. Cette démarche vise à empêcher les cybercriminels d’exploiter la faille pour lancer des attaques massives avant la mise en place d’un correctif.

Séquence émouvante. «Je lui ai écrit, après qu'il soit mort, sur Whatsapp» - Lio évoque le décès de son fils

Séquence émouvante«Je lui ai écrit, après qu'il soit mort, sur Whatsapp» - Lio évoque le décès de son fils

L’entreprise a rapidement comblé la faille grâce à une mise à jour de l’application. La responsabilité revient désormais aux utilisateurs : ceux qui n’ont pas activé les mises à jour automatiques restent exposés tant qu’ils n’installent pas manuellement le dernier correctif.

Comment corriger la faille de sécurité

Pour sécuriser votre application WhatsApp, il suffit de la mettre à jour vers la dernière version. Voici comment vérifier et installer les mises à jour manuellement:

Sur iPhone: ouvrez l’App Store, touchez votre photo de profil en haut à droite, puis faites glisser la page vers le bas pour actualiser la liste des mises à jour. Installez ensuite toutes celles qui sont disponibles.

Sur Android: ouvrez le Play Store, allez dans «Gérer les applications et les appareils», puis sélectionnez «Tout mettre à jour».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Pérou: 1400 touristes ont été évacués du Machu Picchu
WhatsApp : une simple image suffisait à espionner les utilisateurs
Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale
«Je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?»
Thurgovie : la fontaine de la discorde qui a provoqué la démission d’une maire
Une première surprise signée par l’un des «Petit Poucet» !