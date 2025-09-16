WhatsApp : une simple image suffisait à espionner les utilisateurs

Même les utilisateurs les plus vigilants de smartphones ne sont pas à l’abri des cybercriminels. Une récente vulnérabilité de WhatsApp a exposé cette réalité. Voici les mesures à prendre sans tarder.

Des cybercriminels ont exploité une méthode insidieuse pour accéder à des centaines de comptes WhatsApp. Gemini @blue News

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une faille critique dans WhatsApp a permis à des pirates d’installer des logiciels espions, sans qu’aucune action ne soit requise de la part des utilisateurs — pas même un clic.

Le programme malveillant se cachait dans des images spécialement manipulées. Dès leur réception, le code s’exécutait silencieusement en arrière-plan.

Meta a depuis comblé la brèche par une mise à jour. Il revient désormais aux utilisateurs de vérifier que leur application est à jour pour rester protégés. Montre plus

Les attaques dites «zero-click» sont particulièrement insidieuses puisqu’elles ne requièrent aucune action de la part de la victime. C’est précisément ce type de faille qui a été récemment découverte dans le système de WhatsApp. Des pirates ont réussi à intégrer un code malveillant dans une image apparemment anodine. Dès réception, l’application traite cette image en arrière-plan, avant même que l’utilisateur n’ouvre le message. C’est à ce moment-là que le logiciel espion s’installe discrètement.

La faille, que Meta a elle-même qualifiée de «critique», présente une portée considérable. Elle affectait en particulier les plateformes iOS ainsi que WhatsApp Business sur iOS et macOS. Exploitée par des pirates, elle permettait un accès direct à des données sensibles, la lecture des conversations, voire la prise de contrôle totale de l’appareil — et ce, à l’insu total de l’utilisateur.

La course contre la montre

Meta a toutefois réagi sans délai dès la découverte de la faille. En règle générale, ce type de situation suit un protocole bien établi : la vulnérabilité est d’abord corrigée en toute discrétion, avant d’être rendue publique. Cette démarche vise à empêcher les cybercriminels d’exploiter la faille pour lancer des attaques massives avant la mise en place d’un correctif.

L’entreprise a rapidement comblé la faille grâce à une mise à jour de l’application. La responsabilité revient désormais aux utilisateurs : ceux qui n’ont pas activé les mises à jour automatiques restent exposés tant qu’ils n’installent pas manuellement le dernier correctif.

Comment corriger la faille de sécurité

Pour sécuriser votre application WhatsApp, il suffit de la mettre à jour vers la dernière version. Voici comment vérifier et installer les mises à jour manuellement:

Sur iPhone: ouvrez l’App Store, touchez votre photo de profil en haut à droite, puis faites glisser la page vers le bas pour actualiser la liste des mises à jour. Installez ensuite toutes celles qui sont disponibles.

Sur Android: ouvrez le Play Store, allez dans «Gérer les applications et les appareils», puis sélectionnez «Tout mettre à jour».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.