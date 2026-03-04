  1. Clients Privés
Japon Une start-up annule le lancement de sa fusée Kairos

ATS

4.3.2026 - 03:46

Une start-up japonaise ambitionnant de devenir la première entreprise privée du pays à placer un satellite en orbite a annulé le lancement prévu mercredi de sa fusée spatiale. Elle n'a pas précisé la raison de cette décision.

Les deux premières tentatives de lancement de la fusée Kairos ont échoué (archives).
Les deux premières tentatives de lancement de la fusée Kairos ont échoué (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.03.2026, 03:46

04.03.2026, 07:25

La fusée baptisée «Kairos» de Space One, une société basée à Tokyo, devait décoller mercredi à 11h00 (03h00 en Suisse) d'un site situé dans la région côtière de Wakayama, dans l'ouest de l'archipel.

La première tentative de lancement s'était soldée par un échec spectaculaire en mars 2024, lorsque la fusée à propergol solide avait explosé quelques secondes après le décollage. Une deuxième tentative, quelques mois plus tard, avait également échoué.

Cette société a été fondée en 2018 par un consortium d'entreprises japonaises dont Canon Electronics, IHI Aerospace et le groupe de construction Shimizu ou encore la Development Bank of Japan, une institution financière de l'Etat.

