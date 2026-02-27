  1. Clients Privés
Vie sexuelle à la Préhistoire Monsieur Néandertal et madame Sapiens ont fricoté... et ça se voit toujours !

ATS

27.2.2026 - 11:21

Les hommes de Néandertal et les femmes Homo Sapiens étaient particulièrement enclins à s'accoupler, affirme une étude scientifique publiée jeudi par la revue Science, une habitude qui permet de mieux comprendre l'évolution du génome humain.

Deux reconstitions d'un couple de Néandertal, au musée de Berlin (Archives).
Deux reconstitions d'un couple de Néandertal, au musée de Berlin (Archives).
ATS

Keystone-SDA

27.02.2026, 11:21

27.02.2026, 11:24

En 2010, des scientifiques ont décrypté le génome de l'homme de Néandertal à partir d'ADN, une étude majeure qui a confirmé que les Homo Sapiens et les Néandertaliens s'étaient effectivement croisés. La plupart des gens vivant aujourd'hui possèdent quelques fragments résiduels d'ADN de cette espèce disparue, hérités d'un métissage qui a eu lieu entre les deux espèces.

Les recherches indiquent que les deux groupes descendent d'une population installée en Afrique il y a quelques millions d'années. Au fil de centaines de millénaires, les migrations humaines ont entraîné des métissages entre les deux groupes.

Pourtant, les humains modernes présentent peu ou pas d'ADN néandertalien sur le chromosome X, l'un des deux chromosomes humains qui déterminent le sexe du foetus.

On supposait que cela résultait de la sélection naturelle. Mais une nouvelle étude menée par l'université de Pennsylvanie suggère que ce phénomène résulterait en fait de «préférences de reproduction».

L'équipe a analysé de l'ADN humain moderne préservé chez un homme de Néandertal et a constaté qu'il était particulièrement abondant sur le chromosome X, exactement l'inverse de ce que l'on observe chez l'humain.

Quasi à sens unique

Ce résultat leur a permis d'écarter l'idée d'une incompatibilité reproductive entre les espèces.

Au contraire, le flux génétique «s'est produit principalement entre des mâles néandertaliens et des femelles humaines anatomiquement modernes», explique Alexander Platt, chercheur principal de l'étude.

Etant donné que les femmes possèdent deux chromosomes X et les hommes un seul, alors si les mâles néandertaliens et les femelles humaines modernes s'accouplaient plus fréquemment, davantage de chromosomes X humains pénétraient le pool génétique néandertalien et moins de chromosomes X néandertaliens se retrouvaient dans les populations humaines.

D'autres raisons pouvaient être avancées, mais ces pratiques d'accouplement anciennes «fournissent l'explication la plus simple», affirme Alexander Platt.

Une autre question subsiste: pourquoi? Les hommes de Néandertal et les femmes humaines auraient pu avoir des relations par choix, violence ou contrainte.

Les chercheurs espèrent désormais analyser les raisons qui pourraient nous aider à mieux comprendre comment ce modèle d'accouplement s'est développé.

Parmi les possibilités, les dynamiques entre les hommes et les femmes dans la société néandertalienne ou les habitudes migratoires. Il est possible, par exemple, que les hommes aient été plus enclins à quitter leur communauté tandis que les femmes restaient avec leurs familles.

