Lauréats du Prix Nobel d'économie en 2019, Esther Duflo et Abhijit Banerjee vont quitter les Etats-Unis l'an prochain pour venir travailler à l'Université de Zurich. Ils y créeront un centre dédié à l'économie du développement, à la formation et à l'élaboration des politiques.

Esther Duflo, à gauche, et Abhijit Banerjee posent ensemble après une conférence de presse au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge, dans le Massachusetts, le lundi 14 octobre 2019. Banerjee et Duflo, ainsi que Michael Kremer de Harvard, ont reçu le prix Nobel d'économie 2019 pour avoir ouvert la voie à de nouvelles méthodes de lutte contre la pauvreté dans le monde. (AP Photo/Michael Dwyer) KEYSTONE

Le couple marié collabore actuellement à l'institut de technologie du Massachussett (MIT). Il entrera en fonctions à Zurich en juillet 2026 au sein de la Faculté des sciences économiques, indique l'Université vendredi.

En 2019, Esther Duflo et Abhijit Banerjee ont reçu le Prix Nobel d'économie avec Michael Kremer pour leur approche expérimentale visant à réduire la pauvreté dans le monde.

Formation, pauvreté et santé

A l'Université de Zurich, Duflo et Banerjee reprendront chacun une chaire de professeur financée par la Fondation Lemann. Ils y poursuivront leurs recherches dans l'économie du développement et dans l'efficacité des mesures politiques en matière de formation, de pauvreté et de santé.

L'installation du nouveau Centre Lemann pour le développement, la formation et les politiques publiques ainsi que les deux chaires qui lui sont liées sont financées par un don de 26 millions de francs de la Fondation Lemann. Cette dernière est une fondation d'utilité publique, basée à São Paulo (Brésil). L'investisseur helvético-brésilien Jorge Paulo Lemann en est à l'origine.

Le soutien aux relations entre l'Université de Zurich et des chercheurs brésiliens ainsi que des décideurs politiques constitue un point fort du Centre Lemann.