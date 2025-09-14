Deux experts français exploreront les dynamiques entre les sciences de l'éducation et les neurosciences lors la leçon d'ouverture du semestre d'automne de l'Université de Genève (UNIGE), mardi 16 septembre. Deux disciplines parfois perçues comme incompatibles.

Le cours nommé «Le cerveau au coeur de la pédagogie?» sera donné par Philippe Meirieu, professeur en sciences de l'éducation de l'Université Lumière-Lyon 2 et Grégoire Borst, professeur en sciences cognitives à l'Université Paris-Cité, annonce l'UNIGE dans un communiqué.

Comment le cerveau traite-t-il une nouvelle information? Sous quelles conditions la plasticité cérébrale fonctionne-t-elle de manière optimale? Autant de questions auxquelles les neuroscientifiques s'efforcent de répondre, pour apporter des implications directes sur le quotidien des élèves.

De leur côté, les pédagogues insistent sur la nécessité de ne pas réduire les élèves à leur cerveau et de rester vigilants face aux «neuromythes», croyances erronées sur le fonctionnement du cerveau à l'origine de plusieurs recommandations pédagogiques infondées. Ils valorisent une éducation pensée autant en référence à des valeurs qu'avec des données scientifiques.

L'Université de Genève profite des 50 ans de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation pour faire se rencontrer les deux disciplines. Théorie et pratique se mêleront pour envisager les contours de l'école de demain.