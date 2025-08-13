  1. Clients Privés
Valais SalorStratos signe le plus haut vol solaire de l'histoire

ATS

13.8.2025 - 11:39

L'équipe de SolarStratos a réussi, mardi, le plus haut vol solaire et électrique de l'histoire. Raphaël Domjan est parvenu à atteindre 9521 mètres d'altitude. Le précédent record appartenait à Bertrand Piccard et Solar Impulse avec 9235 mètres.

Raphaël Domjan a volé plus haut que Bertrand Piccard.
Raphaël Domjan a volé plus haut que Bertrand Piccard.
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 11:39

Ce vol, d'une durée de 5h09, s'est déroulé au départ de l'aéroport de Sion. L'avion expérimental HB-SXA a réussi sa tentative de record du monde d’altitude à la seule énergie solaire, en s’appuyant sur les thermiques propres à la topographie valaisanne, précise la cellule communication de SolarStratos dans un communiqué mercredi matin. Cette marque de 9521 mètres doit encore être validée par la Fédération internationale d'aviation (FAI).

A mille mètres du record. Valais: SolarStratos n'a jamais volé aussi haut

A mille mètres du recordValais: SolarStratos n'a jamais volé aussi haut

«Cet exploit pose le dernier jalon dans la progression qui vise à atteindre la stratosphère à l’énergie solaire. Elle réalise l’objectif de la mission: frapper les esprits avec des défis spectaculaires, emblématiques, pour promouvoir l’énergie solaire, afin de préserver notre biosphère et notre planète», résume l'équipe de SolarStratos.

