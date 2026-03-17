Le laboratoire cantonal de Bâle-Ville a détecté pour la première fois l'an dernier le virus de la dengue dans des moustiques locaux. Il s'agit de la première preuve documentée de la présence de ce virus dans des insectes au nord des Alpes.

Les insectes analysés avaient été capturés sur plusieurs sites de la région bâloise, incluant des parcs et des jardins, durant l'automne 2024. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La découverte a été faite dans le cadre d'un programme pilote de surveillance, sur un échantillon regroupant des moustiques du genre «Aedes», qui comprend le moustique tigre asiatique. Dans les conditions climatiques locales, il s'agit d'un événement inédit, indique le laboratoire cantonal bâlois dans un rapport publié mardi.

La charge virale détectée était toutefois faible, ce qui suggère que la propagation du virus dans la population locale de moustiques est très limitée. Les insectes analysés avaient été capturés sur plusieurs sites de la région bâloise, incluant des parcs et des jardins, durant l'automne 2024.

Le virus de la dengue s’est fortement propagé à l’échelle mondiale ces dernières années. Le nombre de cas a fortement augmenté et les premières transmissions ont également été observées en Europe. En Suisse, toutefois, aucun cas de transmission locale de la dengue n’a été signalé à ce jour, selon le site de l'Office fédéral de la santé publique.

Les experts soulignent que le risque d'une infection non liée à un voyage reste pour l'instant très faible. Une transmission efficace du virus de la dengue nécessite des températures estivales très élevées, contrairement à d'autres virus comme le chikungunya.