Dans une démarche visionnaire, les généticiens de Basepaws, une entreprise innovante américaine spécialisée dans les tests génétiques pour les animaux de compagnie, se sont penchés sur l'avenir évolutif de nos compagnons canins.

Illustration d'un lévrier et d'un poméranien si le réchauffement climatique se poursuit. Basepaws

En collaboration avec le vétérinaire de renom, Ernie Ward, ils ont exploré comment les races de chiens actuelles pourraient se transformer dans les dizaines de milliers d'années à venir, en prenant en compte les effets des changements climatiques sur notre planète.

Grâce à des recherches génétiques poussées et l'assistance de l'intelligence artificielle, les experts ont pu générer des visualisations de ces prédictions futures.

Illustration d'un caniche, d'un golden retriever, d'un lévrier et d'un poméranien si le réchauffement climatique se poursuit. Basepaws

Selon deux scénarios climatiques

Ils ont envisagé deux scénarios climatiques principaux : un réchauffement planétaire et le début d'une nouvelle ère glaciaire, chacun influençant de manière significative l'évolution des chiens.

Dans le scénario de réchauffement climatique, une augmentation des températures et une pénurie de ressources pourraient entraîner une diminution de la taille corporelle des chiens. Cette adaptation les aiderait à nécessiter moins de nourriture et d'énergie, et à mieux se refroidir. On pourrait également observer une perte de leur pelage et une évolution vers une peau plus foncée, les protégeant des rayons ultraviolets. Ces changements pourraient aussi inclure un mode de vie nocturne avec des adaptations physiques comme des oreilles plus grandes pour une meilleure chasse dans l'obscurité.

Illustration d'un dalmatien, d'un bouledogue, d'un teckel et d'un mastiff anglais en cas de baisse des températures Basepaws

À l'opposé, un refroidissement global pourrait mener à l'apparition de fourrures plus épaisses et abondantes chez les chiens pour les maintenir au chaud. Bien que l'impact sur la taille des chiens reste incertain, une augmentation de la graisse corporelle est probable, servant de réserve d'énergie. Ces conditions pourraient même faire réapparaître chez les chiens des traits physiques proches de leurs ancêtres loups, nécessaires pour la survie dans un environnement plus rude.

Basepaws

Les chiens amenés à se battre contre les êtres humains,

Les chercheurs ont également exploré un scénario plus radical. Dans un monde où les ressources telles que la nourriture, l'eau et les abris deviendraient rares, les chiens pourraient se retrouver en conflit avec les humains pour leur survie. Cette situation extrême mettrait en péril le lien séculaire d'amitié qui unit l'homme à son fidèle compagnon canin.

Il est important de noter que ces projections ne sont que des prédictions basées sur les données actuelles et les modèles climatiques. Les chiens, comme les humains, sont sujets aux caprices imprévisibles de l'évolution et de l'environnement.

Néanmoins, ces aperçus nous offrent une fascinante fenêtre sur ce que pourrait être l'avenir de nos compagnons à quatre pattes, témoignant de l'interaction dynamique entre la génétique, l'environnement et l'évolution.