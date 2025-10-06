La vraie raison pour laquelle le mode avion est obligatoire pendant le décollage

Encore aujourd’hui, on nous demande d’activer le mode avion avant le décollage. Mais pourquoi exactement? Les raisons de sécurité ne seraient qu’un prétexte. La véritable raison risque plutôt de vous agacer.

Le mode avion convient également indépendamment des vols pour mettre le téléphone portable hors ligne. Image : Apple

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le mode avion n’est plus vraiment une nécessité technique. Les téléphones portables ne perturbent pas les systèmes de navigation des avions.

La vraie raison de cette règle ? Prévenir les conflits à bord, souvent causés par les appels téléphoniques bruyants — ce qu’on appelle « l’air rage ».

C’est pourquoi les compagnies proposent surtout le Wi-Fi à bord, pour que les passagers restent connectés sans les nuisances des appels mobiles. Montre plus

Chaque consigne de sécurité à bord des avions commence par la même injonction: les smartphones et ordinateurs portables doivent être passés en mode avion. Mais que se passerait-il si cette règle appartenait en réalité au passé et si les téléphones n’avaient, en vérité, jamais fait tomber d’avion? La vérité, surprenante, derrière cette règle n’a que peu à voir avec la sécurité technique. Elle est plutôt liée à un phénomène inattendu, au sol comme dans la cabine.

Le mythe du crash

Pendant des décennies, l’activation du mode avion a été présentée comme indispensable à la sécurité aérienne. L’image d’un crash provoqué par les interférences d’un téléphone portable s’est solidement ancrée dans l’imaginaire collectif. Pourtant, ce scénario n’est pas seulement hautement improbable: il est aujourd’hui quasiment exclu.

Depuis 2022, l’Union européenne autorise les compagnies aériennes à permettre l’utilisation des téléphones portables en vol, à condition que cela n’interfère pas avec les fréquences de communication de l’appareil. En réalité, certaines bandes de fréquence sont réservées aux communications mobiles en altitude depuis déjà 2008, précisément pour éviter tout risque d’interférence. Une étude américaine menée en 2012 confirmait d’ailleurs qu’aucun cas avéré de perturbation grave causée par un téléphone portable n’a jamais été recensé. La véritable justification du mode avion semble donc se situer ailleurs.

Des trous dans la couverture radio au sol et des querelles dans les airs

L’une des raisons les moins connues derrière l’interdiction d’utiliser les téléphones portables en vol concerne en réalité les réseaux mobiles au sol. L’Autorité américaine des communications (FCC) justifiait autrefois cette mesure par le risque qu’un grand nombre de passagers puisse saturer les antennes relais au sol et perturber le réseau. Pourtant, cette explication semble fragile, puisque ces antennes sont conçues pour gérer des volumes de trafic bien plus importants que ceux générés par un seul avion.

Une explication bien plus plausible et réaliste est celle de ce qu’on appelle l’«air rage». Ce terme désigne le phénomène où des passagers en colère se sentent agacés par le comportement parfois imprudent ou gênant d’autres voyageurs. Si trop de personnes utilisent leur téléphone pour parler en cabine, cela crée non seulement un bruit désagréable, mais peut aussi provoquer des tensions, voire des conflits et des agressions.

Même si les cas d’«air rage» ont récemment diminué, ils restent un problème important pour les compagnies aériennes et leur personnel. Ces dernières misent donc sur l’interdiction des appels téléphoniques pour limiter les risques de conflits à bord. C’est aussi la raison pour laquelle de nombreuses compagnies proposent uniquement le Wi-Fi en vol pour divertir les passagers, tout en interdisant l’usage du réseau mobile.

Un regard sur l'avenir

En fin de compte, votre smartphone ne fera pas s’écraser l’avion. L’ancienne réglementation est devenue avant tout une mesure de gestion des passagers. Avec les nouvelles règles de l’UE, cette situation pourrait bientôt évoluer. Si de nombreuses compagnies encouragent désormais l’utilisation du Wi-Fi en vol, l’usage du réseau mobile reste encore un sujet délicat.

Ainsi, le mode avion demeure un vestige d’une époque où l’avion était perçu comme une zone sans ondes: un simple interrupteur qui, plus qu’à la sécurité, sert avant tout à préserver la paix sociale au-dessus des nuages.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.