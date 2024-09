(ETX Daily Up) – Entre excursions dépaysantes, rencontres et sports en tous genres... Le voyage n'est pas seulement bon pour créer des souvenirs et des anecdotes. Il sert aussi au maintien d'une bonne santé mentale et physique, concourant à ralentir les signes du vieillissement. C'est la science qui le dit!

On peut ralentir les signes du vieillissement en... voyageant ! SolStock / Getty Images

Votre moitié n'en peut plus de vos envies insatiables de projets de vacances? A peine atterri, vous ne pouvez pas vous empêcher de réserver illico la prochaine escapade... Pourtant, vous pourriez lui affirmer que la science est de votre côté. Vos voyages seraient en effet bénéfiques à votre santé, parce qu'ils permettraient de ralentir les signes du vieillissement précoce. C'est la conclusion surprenante d'une étude menée par des chercheurs de l'Université Edith Cowan, près de Perth (Australie). La raison est double. Les voyages impactent positivement la santé mentale mais aussi l'effort physique; deux paramètres qui lient étonnement tourisme et santé.

Partir en excursion à la rencontre de communautés locales, rencontrer d'autres voyageurs tout aussi curieux de vivre des expériences en dehors des sentiers battus... A moins de rester toute la journée au bord de la piscine, le voyage est bien souvent ponctué de tout un tas de moments vibrants qui génèrent émotions, émerveillement, rencontres. Autant de moments qui stimulent notre cerveau et entretiennent une bonne santé mentale. «Le tourisme n’est pas seulement une question de loisirs et de détente. Il peut également contribuer à la santé physique et mentale des gens» explique dans un communiqué Fangli Hu, qui a participé à cette étude australienne.

Il est vrai que les voyages poussent à l'activité physique, entre natation, marche, vélo... Certains en profitent pour tester d'ailleurs de nouvelles pratiques telles que le yoga ou le stand up paddle. D'après ces recherches, le fait d'être exposé à de nouveaux environnements et de pratiquer diverses activités a un impact sur le stress, mais peut aussi influencer «les capacités d'auto-organisation du corps» et «déclencher une réponse adaptative du système immunitaire». «En termes simples, le système d'autodéfense devient plus résistant. Les hormones propices à la réparation et à la régénération des tissus peuvent être libérées et favoriser le fonctionnement du système d'auto-guérison», précise la scientifique. Et l'on connaît les effets positifs de l'activité physique sur l'organisme, que ce soit l'amélioration de la circulation sanguine, l'entretien des muscles et des articulations.

Certains contrediront ces révélations en prétextant que les voyages sont aussi des situations à risque pour contracter des maladies, notamment quand on visite des pays en proie au paludisme ou à la fièvre jaune. Et puis, la pandémie de Covid-19 leur servira aussi d'exemple tout comme les intoxications alimentaires etc.... Mais, les virus et les bactéries ne sont pas nécessairement les premiers dangers qui pourraient contredire ces conclusions. Pour qu'un voyage soit bénéfique sur le ralentissement du vieillissement, il faut qu'il soit réussi, en l'occurrence que l'on en retienne un souvenir positif... Donc ce séjour durant lequel vous êtes resté en panne sur le bas-côté d'un pays qui vous était totalement inconnu pourrait ne pas avoir eu d'impact, bien au contraire. «Les expériences négatives pourraient contribuer à l'augmentation de l'entropie et compromettre la santé», conclut l'étude.

Et l'on rappellera que voyager ne signifie pas nécessairement prendre l'avion. Dans le contexte de réchauffement climatique que l'on connaît, on peut tout à fait s'évader par le biais du train, sans aller très loin de chez soi, et se sentir dépaysé pour vivre une expérience qui aura des effets intéressants sur le ralentissement du vieillissement.

